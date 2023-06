Foragido do sistema prisional de Alegrete é preso em Uruguaiana

Consumo de drogas, um flagelo que começa cada vez mais cedo; veja os números locais

A prisão ocorreu graças ao reconhecimento do sargento, que durante muitos anos atuou em Alegrete e atualmente está lotado no município vizinho. Ao se deparar com o foragido, o sargento imediatamente o identificou, mesmo após o indivíduo tentar mentir sobre sua verdadeira identidade. A experiência do policial militar, que já havia realizado a prisão do homem anteriormente em Alegrete, foi fundamental para desmascarar uma tentativa de engano do foragido. Na sequência, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia local, onde foram realizados os procedimentos necessários, e posteriormente levado ao presídio.

O indivíduo em questão possui uma extensa ficha criminal, com diversos registros de delitos graves.