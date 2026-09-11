Alegretense se une a grandes nomes da cultura gaúcha em campanha do TJRS contra a violência doméstica

Em alusão ao Mês do Gaúcho, celebrado em setembro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) lançou uma nova etapa de sua campanha institucional de enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa reúne artistas reconhecidos da cultura gaúcha em uma ação voltada especialmente à conscientização do público masculino.

Entre os participantes está um artista alegretense, que se soma a nomes como Renato Borghetti, João de Almeida Neto e Jair Kobe, o Guri de Uruguaiana. Os artistas gravaram vídeos e spots de rádio com mensagens de incentivo ao respeito às mulheres e de reflexão sobre o papel dos homens na prevenção da violência doméstica.

A campanha parte de uma mensagem central: a violência contra a mulher não é compatível com os valores que a sociedade gaúcha deseja preservar e transmitir às próximas gerações.

Nas peças de divulgação, os artistas reforçam que “a verdadeira força do homem está no respeito” e destacam que não existe honra na ameaça nem coragem na agressão. A estratégia também relaciona valores tradicionalmente associados à cultura gaúcha, como honra, responsabilidade e respeito, à construção de relacionamentos saudáveis e livres de violência.

A nova fase da campanha será veiculada em vídeos para as redes sociais, spots de rádio e peças digitais distribuídas aos veículos parceiros. A ação conta com o apoio da Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) e da empresa Zigon, responsável pela disponibilização de mídia externa.

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Conscientização e prevenção

A iniciativa integra uma estratégia mais ampla do TJRS para conscientizar a sociedade sobre a violência contra a mulher, incentivar a denúncia e ampliar o conhecimento sobre os serviços e estruturas especializadas de atendimento e proteção disponíveis no Estado.

A campanha também busca promover uma mudança de comportamento entre os homens, chamando atenção para a necessidade de romper com padrões culturais que podem contribuir para a naturalização do controle, da ameaça e da agressão dentro das relações.

Para a diretora de Comunicação Social do TJRS, Adriana Arend, associar a campanha à celebração da cultura gaúcha possibilita uma reflexão sobre os valores que devem ser preservados e transmitidos às novas gerações.

“Ao associar a temática à celebração da cultura gaúcha, o TJRS busca promover uma reflexão sobre quais valores devem ser efetivamente preservados e transmitidos às novas gerações, reforçando que o respeito às mulheres é um compromisso de toda a sociedade”, afirmou.

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Com a participação de representantes da cultura do Rio Grande do Sul, a campanha procura aproximar a discussão do cotidiano da população e reforçar que o enfrentamento à violência doméstica é uma responsabilidade coletiva. A proposta é mostrar que tradição, respeito e coragem devem estar associados à construção de relações baseadas na dignidade e na não violência.