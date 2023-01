Alegretense vai jogar no Santos da Vila Belmiro

O alegretense Otávio Irizaga, filho do casal Cristian da Silva Irizaga e Bruna Rodrigues, acaba de fechar contrato com o Santos Futebol Clube para temporada 2023.

Após defender a ACBF nas últimas três temporadas, o guri vai para São Paulo, onde se apresenta no dia 13 de fevereiro. Ao longo dos anos, inúmeros atletas de prestígio nacional e internacional iniciaram as suas trajetórias no futebol nas categorias de base alvinegra. O Futsal do Santos FC, é referência no Brasil, e sempre foi um excelente contribuinte nos processos de formação e aprendizado dos futuros Meninos da Vila.

Nas últimas décadas passaram pela quadra, os principais nomes revelados pelo clube, entre esses, jogadores que se tornaram referência mundial. Se observar o elenco da equipe profissional, é comum perceber que sempre existem no plantel atletas que jogaram Futsal no Clube, assim como os principais destaques na categoria de base.

Acreditando no potencial do Clube em revelar novos jogadores, o Departamento de Futsal faz parte do Departamento de Futebol de Base, melhorando ainda mais a estrutura, captação, formação, metodologia de treinamento e integração entre os profissionais e atletas.

E foi justamente o que ocorreu com Vitor. O treinador da Sub-18 do Santos esteve em Carlos Barbosa olhando os jogos das finais da Liga Gaúcha de Futsal, onde o alegretense foi muito bem, coroando uma excelente temporada, inclusive marcando gols decisivos. Logo chamou atenção do comandante santista, que de imediato acionou o departamento de futsal da Vila Belmiro.

Vitor defendeu a AEC na temporada 2019, após passar pela TS Grêmio, Eliseo’s, brilhou no Paineiras de Cacequi e ainda passou pelo Flamenguinho de Alegrete. Campeão regional de futsal, semifinalista do campeonato estadual com AEC, foi campeão dos Jogos da Solidariedade. No ano de 2018 foi artilheiro do Sub-13 e fechou o ano de 2022 como campeão gaúcho Sub-17 na laranja mecânica.

De férias em Alegrete, na casa dos pais, o guri se prepara para o seu maior desafio na carreira de atleta. Ele vai integrar o seleto plantel Sub-18 dos Meninos da Vila. “Obrigado pelo reconhecimento do meu trabalho, estou muito feliz pela oportunidade de representar esse clube. Que Deus nos abençoe nessa temporada”, destacou o novo ala esquerda do Santos Futebol Clube.

Fotos: acervo pessoal