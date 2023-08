Alegretense vence Ultramaratona de Formosa na Argentina e quebra recorde da prova de 100km

No último sábado (29), o ultramaratonista alegretense Leonardo Leonardi participou da Ultramaratona de Formosa. A 5°edição da tradicional prova na cidade portenha contou com mais de 300 atletas divididos nas modalidades: 30, 50 e 100km.

A prova realizada em circuito, (voltas de 5km) na “Costanera de Formosa” as margens do Rio Paraguai, desafio não só o físico dos ultras como a mente. Um cenário lindo, e uma organização perfeita foi o que o alegretense e sua equipe encontrou lá na Argentina. Léo como é conhecido em Alegrete, também ficou conhecido em Formosa, ele foi o melhor brasileiro na prova ao finalizar os 100km com um tempo total de 07 horas e 58 minutos, batendo o tempo da edição anterior que era 08hs e 20min, também realizada por um brasileiro Carlos Gusmão.

O alegretense Luciano Moreira que alcançou o título de campeão em 2019, nesta edição fechou a prova em 9 horas e 28 minutos, vencendo na categoria dos 100 km entre atletas dos 50 aos 54 anos, ele está radicado em Santa Maria.

Léo disse que demorou para acreditar que tinha ganhado, visto que estava rodeado de grandes nomes do atletismo argentino, mais experientes nesse tipo de prova. Logo no início da prova alguns contratempos o fizeram desacreditar que conseguiria concluir a prova, porém as coisas foram se encaixando e o resultado veio.

“A troca do tênis logo nos primeiros 10km, assim como o desconforto gastrointestinal que senti, me fizeram pensar que não daria nada certo” disse o alegretense. Ao longo da prova tudo foi melhorando, e volta a volta o ultramaratonista foi buscando as posições, até disparar para o 1° lugar e se manter lá até o final dos 100km. O pódio nos 100k, foi dividido com José Bandeo (8 horas 15 minutos), e Jonathan Navarro (8 horas 23 minutos), ambos ultramaratonistas argentinos.

O alegretense relatou que a Ultramaratona de Formosa lhe conquistou. “O povo argentino é de uma acolhida e uma amizade que não costumamos ver no Brasil, eles vibram com os atletas e valorizam nossa conquista”, destacou o campeão. Lá foi possível conhecer atletas convocados pela seleção Argentina de atletismo, e Léo disse ser uma honra para qualquer atleta amador disputar uma prova com eles.

Vale lembrar que tudo isso foi possível com a ajuda de alguns parceiros, amigos, familiares que sempre estão apoiando e dando força para que esses feitos aconteçam na vida do ultramaratonista. E isso ficou evidente no ultra apoio da namorada Su, chamada de primeira dama pelos atletas da LS Assessoria Esportiva, a qual Léo coordena. Ela esteve presente na prova, e dessa vez não só como staff, mas participando da prova na distância de 30km, onde concluiu em 2 horas e 44 minutos, sendo da 4° colocada geral, garantindo o 1° lugar na categoria.

“Sinto um orgulho enorme da Su, ela foi minha staff, atleta, e staff de novo, pois esteve ao meu lado durante todos os 100km, sou grato por tê-la comigo sempre, essa conquista é nossa” Já Suelen, elogiou o namorado campeão. “Esse cara é meu herói, ele faz tantas renúncias ao longo dos ciclos de treinos, que o resultado não poderia ser outro, é fruto da dedicação e do esforço dele, e estar ao teu lado nesses momentos é muito especial.” enfatizou.

O alegretense foi centro das atenções em Formosa, entrevistas e uma homenagem do hotel onde se hospedou evidenciaram o feito do super atleta.

Era noite do último domingo (30), quando os atletas da assessoria da qual Léo é o treinador, e alguns familiares e amigos fizeram uma recepção calorosa no trevo principal da entrada de Alegrete. Com balões e cartazes para comemorar o retorno e as conquistas dos integrantes da equipe.

Se na 3ª Capital Farroupilha Léo é conhecido como ultramaratonista e treinador, lá em Formosa ele agora é conhecido como “Gênio” apelido carinhoso dado pelos atletas argentinos que competiram com ele nos 100km.

Fotos: reprodução