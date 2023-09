Alegretenses estendem a mão para as cidades duramente atingidas pelo ciclone no Vale do Taquari

A Prefeitura de Alegrete lançou no último dia 7 uma campanha de apoio às famílias afetadas pelo ciclone extratropical na região do Vale do Taquari. A iniciativa, intitulada “Baita Ajuda Vale do Taquari”, está sendo realizada em parceria com a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, Câmara Municipal de Alegrete, diversas entidades e instituições, Rotarys, entre outros e tem mobilizado a comunidade e voluntários em uma grande ação de solidariedade.

O centro da campanha está localizado no Salão Vermelho do Palácio Ruy Ramos, na Praça Getúlio Vargas, onde estão sendo recebidas e organizadas as doações que serão encaminhadas não apenas aos municípios do Vale do Taquari atingidos pelo temporal, mas também para os necessitados em Alegrete.

Diversos tipos de materiais estão sendo arrecadados, incluindo roupas, calçados, gêneros alimentícios, água potável, materiais de higiene e limpeza, além de materiais escolares. Toda forma de colaboração é bem-vinda e contribuirá significativamente para amenizar os impactos das inundações que assolaram a região.

A comunidade tem demonstrado grande empenho na separação e classificação dos itens doados, mostrando o espírito solidário que caracteriza o povo de Alegrete. A mobilização de voluntários também tem sido fundamental para o sucesso da campanha, que visa não apenas prestar assistência imediata às vítimas, mas também fortalecer os laços de solidariedade entre os moradores da região.

A campanha “Baita Ajuda Vale do Taquari” é um exemplo do comprometimento da cidade de Alegrete em apoiar aqueles que enfrentam dificuldades, reforçando a ideia de que, juntos, somos capazes de superar desafios e demonstrar a força da comunidade em momentos de necessidade. Portanto, a mensagem é clara: colabore e faça parte dessa corrente de solidariedade, mostrando que somos, de fato, um “baita povo”.