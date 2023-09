Dois voluntários e um padre limpam praça do Bairro Santos Dumont

As praças são locais públicos que servem para lazer das crianças e de amigos em encontros para um bate papo e um chimarrão. Com o projeto Prefeito de Praças, estes espaços passaram a ter uma atenção mais efetiva. A pracinha Bartolomeu de Gusmão, no bairro Santos Dumont, recebeu uma atenção especial nesta semana. Artemio Jeovan Fioravante Severo e Henrique Dotta, que ja realizam este trabalho há tempos contaram com o reforço do padre Irinei Machado- pároco da Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, os três dedicaram um pouco do seu tempo para limpar o espaço. Com enxada e rastilho, o trio colocou a mão na limpeza da praça na roçada de pasto e retirada de outros tipos de sujeira.

-Vai ficar bem cuidada, para que todos da comunidade possam usar, disse o padre. Ele lembra que como o espaço é público e todos, também, devem ajudar na manutenção. Mudinhas de flores ou folhagens são bem vindas para embelezar o local.