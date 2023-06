Alegretenses participam da Maratona Internacional de Porto Alegre

No masculino, a vitória foi do queniano Vestus Cheboi na prova de 42.195mts realizada no domingo, 4, com o tempo de 2h15m29 e no feminino uma vitória paranaense, com a maratonista Marlei Eunice Willers, que mora em Morro Reuter, em 2h40m59. Ambos receberam R$ 30 mil de premiação, maior da história da competição. Ao todo, o evento distribui cerca de R$ 180 mil. Do total, são R$ 146 mil para os melhores colocados, no masculino e no feminino.

Fotos: André Àvila

Este ano o evento foi dividido em dois dias. No sábado, 3, foram realizadas a corrida rústica (7 km) e a meia-maratona (21.1 km); e no domingo, 4, a maratona principal (42.195 metros). As provas tiveram as partidas na avenida Diário de Notícias, em frente ao Barra Shopping Sul, na Zona Sul da Capital, e percorreram os principais pontos turísticos da orla e Centro Histórico.

No sábado, 3, a prova da meia-maratona foi vencida, na categoria masculina, pelo gaúcho de Passo Fundo, Maicon Mancuso, que percorreu os 21.097 metros em 1h04m16. E na categoria feminina, a cearense Aline Prudêncio completou a prova em 1h17m17. A premiação para cada um deles foi de R$ 5 mil.

A cidade de Alegrete teve vários representantes nos dois dias de evento na capital dos gaúchos. No Desafio Gaúcho que consistia em correr 21 km no sábado e 42 km no domingo, destaque para o maratonista Sam Felipo Garcez Folgearine. O alegretense gastou 5 horas 16 minutos e 38 segundos para completar as duas provas. Na meia, ele cronometrou 1h41min, já na maratona domingo finalizou em 3h34min, com esses tempos foi o 6º colocado na faixa etária e 39º na geral do desafio.

Na prova de 21km, Gelson Queller fez em 1h26min, e ficou em 40º colocado em sua categoria.

Já Wagner Alves Silva levou 1h37min nos 21km.

Entre os maratonistas, Diogo Alves Torres em sua primeira vez na prova fez o tempo de 2 horas 58 minutos, posição 247 na geral e 27º na faixa etária.

ONG Amoras oferece acolhimento e suporte psicológico a mulheres vítimas de violência

Outro alegretense que completou os 42 km, foi Leonel Paz Bombach, ele fechou a prova em 4 horas 7 minutos.

Superação que inspira| Aluno autista, autodidata, que fala inglês e é apaixonado por astronomia realiza seu sonho

Quem também debutou na maior distância foi o alegretense Victor Bortoluzzi. Ele fez os 42km em 3h19min.

Vale ressaltar o excelente desempenho do vianense Odacir Hautter que foi o 44º na geral dos 42km, em 2h42min.

Radicado em Santa Maria, o alegretense Luciano Moreira também completou a maratona em 3h11minutos.

Também foram realizadas as provas de rústica feminina, a alegretense Carine Jardim de Castro, correu os 7km em 38’59”.

A 38° Maratona Internacional de Porto Alegre foi organizada pelo Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa) e apresentada pela Unimed, com apoio institucional da Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

A secretaria municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia, deu o sinal sonoro de início da corrida principal, que teve a presença de 5.501 atletas. Conforme a secretária, Porto Alegre tem se consagrado em ser a capital de grandes eventos esportivos de importância nacional e mundial. “A Maratona Internacional de Porto Alegre é uma das mais importantes do calendário do país. É considerada a mais antiga do Brasil e mais rápida da América do Sul, e seus índices classificatórios servem para ranquear as grandes maratonas mundiais, como a famosa Maratona de Boston (EUA)”, observou a secretária.

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no Bairro Airton Senna

Para a secretária, o grande número de pessoas que acompanharam as corridas nas ruas da cidade é uma prova de que o esporte está no DNA dos gaúchos, sobretudo dos porto-alegrenses. “Esta foi, sem dúvida, uma das maiores e mais vibrantes provas realizadas nos 40 anos de existência da Maratona Internacional de Porto Alegre”, ressaltou a secretária.