ONG Amoras oferece acolhimento e suporte psicológico a mulheres vítimas de violência

Na tarde de segunda-feira (5), a ONG Amoras realizou mais uma ação em prol das mulheres assistidas pela equipe de voluntárias. A organização atende mensalmente cerca de 20 a 30 mulheres, proporcionando atendimento, orientação e acolhimento psicológico. Além disso, a ONG promove oficinas em parceria com outras voluntárias, buscando ajudar as mulheres a sair do ciclo vicioso, principalmente aquelas que dependem financeiramente de seus agressores. No curso de design de sobrancelhas, oferecido gratuitamente, havia quatro mulheres inscritas na tarde de ontem.

Letícia Rosso, vice-presidente explicou que, todos os meses, a ONG comparece ao Fórum para acompanhar as audiências e oferece amparo às vítimas, também por intermédio das redes sociais. Além disso, todas as quintas-feiras, das 17h às 18h, é oferecido atendimento psicológico. A dependência emocional é um dos problemas mais impactantes entre as assistidas, por isso a ONG também desenvolve um trabalho de conscientização desde cedo, começando no 4º ano das escolas públicas. As voluntárias realizam palestras lúdicas para crianças e adolescentes, buscando transmitir informações importantes de forma acessível. Um dos destaques recentes foi a exposição intitulada “Nem tão doce lar”, na qual ambientes que representam um lar são expostos, porém com sinais de violência. A atividade, aberta ao público, inclusive a muitas escolas, tem impressionado pela capacidade dos alunos de compreender e pelos relatos emocionantes que são compartilhados.

A ONG Amoras está localizada junto à 10ª CRS, na rua Marquês de Alegrete, e disponibiliza o WhatsApp 55 996513166 para contato.

Já a responsável pelo curso de design de sobrancelhas, oferecido gratuitamente às mulheres assistidas, foi Letícia Ventura, uma designer de sobrancelhas que atua na área desde 2020 e se formou na Natalia Beauty University em 2021.

Letícia Ventura compartilhou um pouco de sua trajetória profissional, destacando que iniciou seu trabalho atendendo em casa e nas residências das clientes. No início de 2023, ela fechou uma parceria com Emanuele Mota Martinez e juntas abriram o Studio Inovar, um centro de beleza localizado no centro da cidade de Alegrete, na rua Visconde de Tamandaré. Foi nesse contexto que a acadêmica em direito Tatiane, amiga e cliente de Letícia Ventura, entrou em contato com a equipe da diretoria da ONG Amoras, mediando a realização do curso de design de sobrancelhas.

Letícia Ventura sempre sentiu o desejo de compartilhar seus conhecimentos e fazer a diferença na vida de alguém, e foi por meio da ajuda de Tatiane que esse desejo começou a se concretizar. A profissional queria ajudar alguém que realmente quisesse e precisasse aprender uma profissão, e agora deu o primeiro passo para auxiliar essas mulheres com o que pode representar uma grande mudança em suas vidas. Ela ressalta que a área da beleza é a que mais cresce e que trabalhar com sobrancelhas é uma forma de fazer arte no rosto das pessoas. O que mais a encanta é ver a expressão de um rosto transformado por um design bem feito.

Letícia expressa sua gratidão pelo dia da realização do curso, agradece à ONG Amoras e a Tatiane, destacando a importância fundamental dessas parcerias para que tudo isso se concretizasse.

Todas as imagens foram autorizadas.