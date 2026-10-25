Alegretenses vão às urnas; segundo turno mobiliza eleitores neste domingo

Eleitores voltam às urnas neste domingo, dia 25 de outubro; votação ocorre das 8h às 17h, e a expectativa é de um domingo marcado pela participação democrática e pela definição dos votos.

25 de outubro de 2026 julio Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Alegrete terá neste domingo, 25 de outubro, mais um dia de mobilização democrática com a realização do segundo turno das Eleições 2026. Assim como nos demais municípios brasileiros onde haverá votação, os eleitores deverão comparecer às urnas para registrar suas escolhas, em uma jornada que mobiliza a Justiça Eleitoral, mesários e equipes responsáveis pela organização do pleito.

A votação começa às 8h e segue até as 17h, conforme o horário de Brasília. Quem estiver na fila para votar no momento do encerramento deverá ter garantido o direito de registrar seu voto, seguindo os procedimentos da Justiça Eleitoral. Confira as orientações oficiais do calendário eleitoral.

Movimento nos locais de votação

Ao longo do domingo, a movimentação nos locais de votação de Alegrete será um dos principais pontos de atenção para quem acompanha o processo eleitoral. A circulação de eleitores, o funcionamento das seções e eventuais filas ajudam a compor o cenário de um dia importante para a democracia.

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Atenção ao local de votação

A orientação aos eleitores é conferir antecipadamente o endereço da seção eleitoral e levar um documento oficial com foto. O título de eleitor também pode ser apresentado por meio do aplicativo e-Título, desde que o eleitor esteja em situação regular e cumpra os requisitos para utilização da versão digital.

Segundo apurou a reportagem, os eleitores de Alegrete devem votar nos mesmos locais do primeiro turno, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul informou alterações pontuais em alguns municípios para o segundo turno. Por isso, a consulta prévia aos canais oficiais é uma medida importante para evitar deslocamentos desnecessários.

As informações podem ser verificadas no site do TRE-RS ou no aplicativo e-Título.

Um domingo de participação democrática

O segundo turno representa a etapa final da escolha eleitoral nos cargos em disputa nesta fase do pleito. Em Alegrete, assim como em todo o país, o exercício do voto reafirma a participação dos cidadãos nas decisões políticas e na definição dos representantes eleitos.

Após o encerramento da votação, a expectativa se volta para a divulgação dos resultados e a conclusão da apuração, etapa que permitirá conhecer a decisão expressa nas urnas.

Serviço

Data: domingo, 25 de outubro de 2026.

Horário: das 8h às 17h, horário de Brasília.

Antes de sair de casa: confira o local de votação e leve um documento oficial com foto.

Informações oficiais: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.

Os números da eleição em Alegrete

33 locais de votação, todos na 5ª Zona Eleitoral

196 seções, duas delas agregadas: os eleitores dessas seções votam junto com outra seção do mesmo local

55.998 eleitores distribuídos nas seções, segundo o campo de eleitores por seção. Para a eleição federal e estadual, o mesmo arquivo registra 55.756 eleitores

65 seções com acessibilidade, distribuídas em 21 dos 33 locais

1.807 eleitores votam nos cinco polos do interior: Passo Novo, Durasnal, Caverá, Jacaquá e Jacaraí

O maior local de votação da cidade é o campus da Urcamp, na Praça Presidente Getúlio Vargas, com 24 seções e 5.667 eleitores. Em seguida vêm o Colégio Emílio Zuñeda (4.893 eleitores) e a Escola Doutor Lauro Dornelles (4.730). O menor é o polo da Escola Constantino de Souza Nunes, no Jacaraí, com uma seção e 99 eleitores.

Para quem vota no interior, a Prefeitura informou à Justiça Eleitoral os 12 itinerários de transporte gratuito para eleitores da zona rural.

Como saber onde você vota

O local e a seção aparecem no título de eleitor e no aplicativo e-Título. A consulta também pode ser feita no site do TSE, na área de serviços ao eleitor, com nome, CPF ou número do título. No dia, é preciso levar documento oficial com foto ou apresentar o e-Título com foto. O local de votação pode mudar por decisão da Justiça Eleitoral, por isso vale conferir de novo na semana da eleição.

Lista completa dos locais de votação

A tabela está em ordem decrescente de eleitores. A coluna de acessibilidade indica se o local tem ao menos uma seção classificada pelo TSE como acessível.

LocalEndereçoBairroSeçõesEleitoresSeção acessível
URCAMP-CAMPUS ALEGRETEPraça Presidente Getúlio Vargas 47Centro245.667Sim
C.E. 1º E 2º GRAUS EMÍLIO ZUÑEDARua Barros Cassal 2255Emílio Zuñeda134.893Sim
E.E. DE ED. BÁSICA DOUTOR LAURO DORNELLESAvenida Tiarajú 809Ibirapuitã144.730Sim
IEEOA- E.E. 1º E 2º GRAUS OSWALDO ARANHARua General Sampaio 535Centro154.257Sim
CIEP – E.E.E.E. DR. ROMÁRIO ARAÚJO DE OLIVEIRARua Alonso Medeiros 781Joaquim Fonseca Milano133.931Sim
E.E 1º GRAU JOSÉ BONIFÁCIORua João Pessoa 105Novo Lar113.324Não
E.E.E.F DEMÉTRIO RIBEIRORua General Sampaio 1559Centro93.085Não
E.E.E. FUND. FREITAS VALLERua Joaquim Antônio 309Centro112.824Sim
UNIPAMPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPAAv. Tiaraju, 810Ibirapuitã102.447Sim
EMEF LUIZA DE FREITAS VALLE ARANHARua Minas Gerais 394Santos Dumont62.132Sim
UERGS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SULRua Brigadeiro Olivério, 1346Cidade Alta72.021Sim
E.E. 1º GRAU TANCREDO ALMEIDA NEVESRua Major João Cezimbra Jacques 306Assumpção71.992Sim
E.E.E. FUND. MARQUÊS D’ALEGRETERua General Sampaio 1350Centro81.876Não
EMEF WALDEMAR BORGESRua Alcides Santana Magalhães 650Favila51.579Sim
EMEB FRANCISCO CARLOSSimplício Jacques, 624Vila Nova51.343Sim
E.E.E. FUND. FARROUPILHARua Marcírio Rodrigues de AlmeidaVera Cruz4925Sim
EMEI MÁRIO QUINTANAPraça Oswaldo Aranha, 200Centro4853Sim
E.E.E. FUND. ECILDA ALVES PAIMRua Tupi, 36Prado3809Não
DAER – DEP. AUT. DE ESTRADAS DE RODAGEMAvenida Assis Brasil 960Cidade Alta2793Não
PASSO NOVO-PÓLO EEEF BARROS CASSALAvenida Bento Gonçalves 281Passo Novo3729Não
E.M.E.FUND. JOSÉ ANTÔNIO VILAVERDE MOURARua Pedro Carneiro Pereira, 247Piola2719Não
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFCRua Luiz de Freitas, 260Centro3700Sim
EMEB FERNANDO FERRARIGuabiju, 81Capão do Angico2618Sim
EMEF – EURÍPEDES BRASIL MILANORua Barão do Cerro Largo, 1274Centro2618Sim
EMEB MARCELO DE FREITAS FARACOAdélio Conceição de Ávila, 41Getúlio Vargas2603Sim
DURASNAL-PÓLO EMEB JOÃO ANDRÉ FIGUEIRABR-290, km 551Durasnal (interior)2587Não
EMEF – HONÓRIO LEMESAv. Caverá 900Honório Lemes2444Sim
E.M.E.FUND. LIONS CLUBEAv. Alberto Pasqualini, 136Kennedy2442Sim
E.E.E. FUND. EDUARDO VARGASMaurício Cardoso, 444Cidade Alta1298Sim
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALEGRETERua Presidente Dutra, 89Centro1268Não
CAVERÁ-PÓLO EMEB FRANCISCO MAFALDOEstrada Municipal Cerro do Catimbau, s/nBalneário Caverá (interior)1260Não
JACAQUÁ-PÓLO EMEB COSTA LEITEEstrada Municipal Rincão do Costa Leite, s/nJacaquá (interior)1132Não
JACARAÍ-PÓLO EMEB CONSTANTINO DE SOUZA NUNESCorredor Sanga Quero-QueroJacaraí (interior)199Não
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