Alegretenses vão às urnas; segundo turno mobiliza eleitores neste domingo

Alegrete terá neste domingo, 25 de outubro, mais um dia de mobilização democrática com a realização do segundo turno das Eleições 2026. Assim como nos demais municípios brasileiros onde haverá votação, os eleitores deverão comparecer às urnas para registrar suas escolhas, em uma jornada que mobiliza a Justiça Eleitoral, mesários e equipes responsáveis pela organização do pleito.

A votação começa às 8h e segue até as 17h, conforme o horário de Brasília. Quem estiver na fila para votar no momento do encerramento deverá ter garantido o direito de registrar seu voto, seguindo os procedimentos da Justiça Eleitoral. Confira as orientações oficiais do calendário eleitoral.

Movimento nos locais de votação

Ao longo do domingo, a movimentação nos locais de votação de Alegrete será um dos principais pontos de atenção para quem acompanha o processo eleitoral. A circulação de eleitores, o funcionamento das seções e eventuais filas ajudam a compor o cenário de um dia importante para a democracia.

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Atenção ao local de votação

A orientação aos eleitores é conferir antecipadamente o endereço da seção eleitoral e levar um documento oficial com foto. O título de eleitor também pode ser apresentado por meio do aplicativo e-Título, desde que o eleitor esteja em situação regular e cumpra os requisitos para utilização da versão digital.

Segundo apurou a reportagem, os eleitores de Alegrete devem votar nos mesmos locais do primeiro turno, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul informou alterações pontuais em alguns municípios para o segundo turno. Por isso, a consulta prévia aos canais oficiais é uma medida importante para evitar deslocamentos desnecessários.

As informações podem ser verificadas no site do TRE-RS ou no aplicativo e-Título.

Um domingo de participação democrática

O segundo turno representa a etapa final da escolha eleitoral nos cargos em disputa nesta fase do pleito. Em Alegrete, assim como em todo o país, o exercício do voto reafirma a participação dos cidadãos nas decisões políticas e na definição dos representantes eleitos.

Após o encerramento da votação, a expectativa se volta para a divulgação dos resultados e a conclusão da apuração, etapa que permitirá conhecer a decisão expressa nas urnas.

Serviço

Data: domingo, 25 de outubro de 2026.

Horário: das 8h às 17h, horário de Brasília.

Antes de sair de casa: confira o local de votação e leve um documento oficial com foto.

Informações oficiais: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.

Os números da eleição em Alegrete

33 locais de votação, todos na 5ª Zona Eleitoral

196 seções, duas delas agregadas: os eleitores dessas seções votam junto com outra seção do mesmo local

55.998 eleitores distribuídos nas seções, segundo o campo de eleitores por seção. Para a eleição federal e estadual, o mesmo arquivo registra 55.756 eleitores

65 seções com acessibilidade, distribuídas em 21 dos 33 locais

1.807 eleitores votam nos cinco polos do interior: Passo Novo, Durasnal, Caverá, Jacaquá e Jacaraí

O maior local de votação da cidade é o campus da Urcamp, na Praça Presidente Getúlio Vargas, com 24 seções e 5.667 eleitores. Em seguida vêm o Colégio Emílio Zuñeda (4.893 eleitores) e a Escola Doutor Lauro Dornelles (4.730). O menor é o polo da Escola Constantino de Souza Nunes, no Jacaraí, com uma seção e 99 eleitores.

Para quem vota no interior, a Prefeitura informou à Justiça Eleitoral os 12 itinerários de transporte gratuito para eleitores da zona rural.

Como saber onde você vota

O local e a seção aparecem no título de eleitor e no aplicativo e-Título. A consulta também pode ser feita no site do TSE, na área de serviços ao eleitor, com nome, CPF ou número do título. No dia, é preciso levar documento oficial com foto ou apresentar o e-Título com foto. O local de votação pode mudar por decisão da Justiça Eleitoral, por isso vale conferir de novo na semana da eleição.

Lista completa dos locais de votação

A tabela está em ordem decrescente de eleitores. A coluna de acessibilidade indica se o local tem ao menos uma seção classificada pelo TSE como acessível.

Local Endereço Bairro Seções Eleitores Seção acessível URCAMP-CAMPUS ALEGRETE Praça Presidente Getúlio Vargas 47 Centro 24 5.667 Sim C.E. 1º E 2º GRAUS EMÍLIO ZUÑEDA Rua Barros Cassal 2255 Emílio Zuñeda 13 4.893 Sim E.E. DE ED. BÁSICA DOUTOR LAURO DORNELLES Avenida Tiarajú 809 Ibirapuitã 14 4.730 Sim IEEOA- E.E. 1º E 2º GRAUS OSWALDO ARANHA Rua General Sampaio 535 Centro 15 4.257 Sim CIEP – E.E.E.E. DR. ROMÁRIO ARAÚJO DE OLIVEIRA Rua Alonso Medeiros 781 Joaquim Fonseca Milano 13 3.931 Sim E.E 1º GRAU JOSÉ BONIFÁCIO Rua João Pessoa 105 Novo Lar 11 3.324 Não E.E.E.F DEMÉTRIO RIBEIRO Rua General Sampaio 1559 Centro 9 3.085 Não E.E.E. FUND. FREITAS VALLE Rua Joaquim Antônio 309 Centro 11 2.824 Sim UNIPAMPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA Av. Tiaraju, 810 Ibirapuitã 10 2.447 Sim EMEF LUIZA DE FREITAS VALLE ARANHA Rua Minas Gerais 394 Santos Dumont 6 2.132 Sim UERGS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL Rua Brigadeiro Olivério, 1346 Cidade Alta 7 2.021 Sim E.E. 1º GRAU TANCREDO ALMEIDA NEVES Rua Major João Cezimbra Jacques 306 Assumpção 7 1.992 Sim E.E.E. FUND. MARQUÊS D’ALEGRETE Rua General Sampaio 1350 Centro 8 1.876 Não EMEF WALDEMAR BORGES Rua Alcides Santana Magalhães 650 Favila 5 1.579 Sim EMEB FRANCISCO CARLOS Simplício Jacques, 624 Vila Nova 5 1.343 Sim E.E.E. FUND. FARROUPILHA Rua Marcírio Rodrigues de Almeida Vera Cruz 4 925 Sim EMEI MÁRIO QUINTANA Praça Oswaldo Aranha, 200 Centro 4 853 Sim E.E.E. FUND. ECILDA ALVES PAIM Rua Tupi, 36 Prado 3 809 Não DAER – DEP. AUT. DE ESTRADAS DE RODAGEM Avenida Assis Brasil 960 Cidade Alta 2 793 Não PASSO NOVO-PÓLO EEEF BARROS CASSAL Avenida Bento Gonçalves 281 Passo Novo 3 729 Não E.M.E.FUND. JOSÉ ANTÔNIO VILAVERDE MOURA Rua Pedro Carneiro Pereira, 247 Piola 2 719 Não CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFC Rua Luiz de Freitas, 260 Centro 3 700 Sim EMEB FERNANDO FERRARI Guabiju, 81 Capão do Angico 2 618 Sim EMEF – EURÍPEDES BRASIL MILANO Rua Barão do Cerro Largo, 1274 Centro 2 618 Sim EMEB MARCELO DE FREITAS FARACO Adélio Conceição de Ávila, 41 Getúlio Vargas 2 603 Sim DURASNAL-PÓLO EMEB JOÃO ANDRÉ FIGUEIRA BR-290, km 551 Durasnal (interior) 2 587 Não EMEF – HONÓRIO LEMES Av. Caverá 900 Honório Lemes 2 444 Sim E.M.E.FUND. LIONS CLUBE Av. Alberto Pasqualini, 136 Kennedy 2 442 Sim E.E.E. FUND. EDUARDO VARGAS Maurício Cardoso, 444 Cidade Alta 1 298 Sim SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALEGRETE Rua Presidente Dutra, 89 Centro 1 268 Não CAVERÁ-PÓLO EMEB FRANCISCO MAFALDO Estrada Municipal Cerro do Catimbau, s/n Balneário Caverá (interior) 1 260 Não JACAQUÁ-PÓLO EMEB COSTA LEITE Estrada Municipal Rincão do Costa Leite, s/n Jacaquá (interior) 1 132 Não JACARAÍ-PÓLO EMEB CONSTANTINO DE SOUZA NUNES Corredor Sanga Quero-Quero Jacaraí (interior) 1 99 Não