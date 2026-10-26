Semana começa com 8°C em Alegrete e esquenta até 28°C na quinta

Alegrete começa a semana com madrugada fria e tarde agradável, e o calor volta a subir até a quinta-feira (29). Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima da segunda-feira (26) é de 8°C, e a máxima chega a 28°C na quarta (28) e na quinta. Não há previsão de chuva significativa de segunda a quinta; neste domingo (25), dia do segundo turno, ainda há possibilidade de chuva isolada pela manhã.
Previsão do tempo em Alegrete dia a dia
|Dia
|Mínima
|Máxima
|Céu
|Vento
|Domingo (25)
|10°C
|19°C
|Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada
|S-SW, fraco
|Segunda-feira (26)
|8°C
|21°C
|Poucas nuvens
|S-SE, fraco
|Terça-feira (27)
|9°C
|23°C
|Muitas nuvens
|E-SE, fraco
|Quarta-feira (28)
|13°C
|27°C
|Muitas nuvens
|SE-E, fraco
|Quinta-feira (29)
|15°C
|28°C
|Encoberto
|SE-E, fraco
O que esperar da semana
A maior amplitude térmica está na segunda-feira, quando o termômetro sobe 13 graus entre a madrugada e a tarde, e a umidade relativa do ar varia de 40% a 100%. Por isso, quem sai cedo deve levar agasalho, que pode ser dispensado depois do almoço. A partir de terça, a tendência é de temperatura em elevação, com ventos fracos de leste e sudeste ao longo de toda a semana.
A previsão desta semana contrasta com a do fim de semana da eleição, que teve temperaturas amenas e chuva no radar. O tempo mais firme também é uma boa notícia para o campo: a semeadura do arroz já alcança 60,8% da área prevista no município.
Neste domingo, quem vai às urnas também deve se preparar para o tempo: a manhã tem muitas nuvens e a máxima fica em 19°C. Veja como será o segundo turno em Alegrete.
A previsão pode mudar ao longo dos dias. Os dados são do Inmet e podem ser consultados no portal do instituto; a previsão foi consultada em 25 de outubro.
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