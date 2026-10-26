Semana começa com 8°C em Alegrete e esquenta até 28°C na quinta

26 de outubro de 2026 Suporte Loup Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política 0
Amanhecer no campo do Pampa gaúcho, com céu alaranjado sobre a paisagem
Imagem ilustrativa: amanhecer no Pampa gaúcho, em Santana do Livramento. Foto: Fernanda Quintana/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Alegrete começa a semana com madrugada fria e tarde agradável, e o calor volta a subir até a quinta-feira (29). Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima da segunda-feira (26) é de 8°C, e a máxima chega a 28°C na quarta (28) e na quinta. Não há previsão de chuva significativa de segunda a quinta; neste domingo (25), dia do segundo turno, ainda há possibilidade de chuva isolada pela manhã.

Previsão do tempo em Alegrete dia a dia

Dia Mínima Máxima Céu Vento
Domingo (25) 10°C 19°C Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada S-SW, fraco
Segunda-feira (26) 8°C 21°C Poucas nuvens S-SE, fraco
Terça-feira (27) 9°C 23°C Muitas nuvens E-SE, fraco
Quarta-feira (28) 13°C 27°C Muitas nuvens SE-E, fraco
Quinta-feira (29) 15°C 28°C Encoberto SE-E, fraco

O que esperar da semana

A maior amplitude térmica está na segunda-feira, quando o termômetro sobe 13 graus entre a madrugada e a tarde, e a umidade relativa do ar varia de 40% a 100%. Por isso, quem sai cedo deve levar agasalho, que pode ser dispensado depois do almoço. A partir de terça, a tendência é de temperatura em elevação, com ventos fracos de leste e sudeste ao longo de toda a semana.

A previsão desta semana contrasta com a do fim de semana da eleição, que teve temperaturas amenas e chuva no radar. O tempo mais firme também é uma boa notícia para o campo: a semeadura do arroz já alcança 60,8% da área prevista no município.

Neste domingo, quem vai às urnas também deve se preparar para o tempo: a manhã tem muitas nuvens e a máxima fica em 19°C. Veja como será o segundo turno em Alegrete.

A previsão pode mudar ao longo dos dias. Os dados são do Inmet e podem ser consultados no portal do instituto; a previsão foi consultada em 25 de outubro.

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