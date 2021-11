Alunas do Raymundo conquistam ouro na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

As alunas Camilly Hohemberger Barúa, matriculada no 8º ano e Helena Leonardi Gonçalves, matriculada no 9º ano do Colégio Raymundo Carvalho da Urcamp conquistaram medalha de ouro na I Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.

Camilly Bárua agregou conhecimento na Olimpíada

Helena Gonçalves ressaltou a importância do evento

Partindo do princípio que energia elétrica é um bem presente em todos os momentos da nossa vida e como usar de maneira sustentável este bem, as empresas que geram, transportam e distribuem a energia elétrica no Brasil buscaram um meio de levar até as pessoas este tema de maneira mais abrangente.

Assim surgiu o programa de eficiência energética da ANEEL, que busca uma melhor relação entre a quantidade de energia disponibilizada às pessoas com o efetivo uso desta energia.

Organizado pelas concessionárias de energia Coelba, Enel, RGE Sul e EDP, através do programa de eficiência energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), entenderam que deveria se criar essa consciência desde cedo nas pessoas.

Sendo assim, o público escolhido para ser contemplado foram os mais jovens, nas séries finais do ensino fundamental, 8º e 9º anos. Criou-se então a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética – ONEE, que aconteceu, na primeira versão, nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo e área de abrangência da RGE no Rio Grande do Sul

A ONEE tem por objetivo, além de levar conhecimentos sobre o uso racional da energia elétrica, criar toda uma geração de consumidores conscientes, que possam no presente e no futuro próximo serem os formadores de opinião e multiplicadores das boas práticas no uso da energia elétrica. Quanto menos energia for desperdiçada, menos energia será necessário ser produzida, e menos a natureza será atingida.

Foram 40.639 alunos inscritos. Após uma maratona de estudos para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, todos os participantes estão de parabéns, em especial as alunas do Colégio Raymundo Carvalho da Urcamp, que conquistaram duas Medalhas de Ouro neste importante evento em nível nacional.