Rito ancestral: “O Velório da Cruz” leva Grupo Nativista Ibirapuitã à final do Enart

O enredo apresentado pelo elenco adulto do GN Ibirapuitã abordou a história de um povoado na fronteira, onde um morador desapareceu e foi posteriormente declarado como falecido. Em razão da ausência do corpo, a comunidade realiza o ritual do “Velório da Cruz”, um antigo costume na região de fronteira.

De acordo com o instrutor coordenador Rafael Machado, o tema escolhido pelo grupo, intitulado “O Velório da Cruz”, representa um dos ritos mais antigos da fronteira. Esse ritual é realizado no sétimo dia após a morte do indivíduo, iniciando-se com o batismo da cruz pelo padrinho escolhido pela família, geralmente o amigo mais próximo do falecido. O velório tem a duração de um dia, e ao seu término, é comum realizar um baile em homenagem ao falecido. A cruz é então conduzida em um cortejo até o cemitério.

A 36ª edição do Enart ocorrerá entre os dias 24 e 26 de novembro no Parque da Oktoberfest. Este é considerado o maior evento de arte amadora da América Latina, contando com dez palcos que abrigarão mais de 20 modalidades, como dança, chula, intérprete vocal, trovas, instrumentais, entre outras. O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) estima a participação de mais de quatro mil e quinhentos competidores neste ano.

Além do Grupo Nativista Ibirapuitã 4ª RT, outros grupos que se destacaram e garantiram vaga na final foram DTG Poncho Verde de Panambi (9ª RT), CTG Candeeiro da Amizade de Vera Cruz (5ª RT), e CTG Rancho da Saudade de Cachoeirinha (1ª RT). Essas classificações reforçam a diversidade e representatividade das manifestações culturais gaúchas no Enart 2023. De acordo com o coordenador Adriani Blaskesi destaca que a apresentação deverá ocorrer entre 11h e 11h30, neste domingo(26).

“A classificação para a grande final e a coroação de um trabalho de um ano inteiro, pois estar entre os 20 finalistas do estado, foi o nosso primeiro passo, amanhã e o nosso próximo passo é estamos preparados para voos mais altos.”- enfatizou Adriani.

À noite seguem as apresentações dentre elas do CTG Farroupilha de Alegrete, por volta das 22h.