Alvorada, o alvirrubro dos Canudos comemorou 60 anos

O Alvorada Futebol Clube comemorou seus 60 anos no último sábado (8). Fundado em 3 de março de 1963, o alvirrubro do bairro Canudos é filiado a Liga Alegretense de Futebol e se insere na galeria de um dos tradicionais clubes do futebol amador de Alegrete.

Para celebrar esta marca importante, o clube recebeu a equipe do Esporte Clube Uruguaiana para um jogo no Estádio Farroupilha. A partida teve vitória de goleada do sessentão, 4 a 1. Dando sequência as comemorações, a noite de sábado reservou um Jantar de confraternização na sede da Escola de Samba Unidos dos Canudos.

Na sede foram homenageados dirigentes, atletas e parceiros do Alvorada Futebol Clube durante estes anos de muitas conquistas e vitórias no futebol alegretense. Eles receberam um certificado pela colaboração ao longo dos anos ao clube vermelho e branco dos Canudos.

A diretoria fez um agradecimento muito especial a equipe de trabalho do evento, presidente Valter Martins, diretores Sivens Carvalho, Luiz Fernando Brasil de Oliveira, Luciane Veiga, Luciana Borges, Neca Borges dos Santos e todos os demais apoiadores do evento que celebrou os 60 anos do clube.

“Uma deferência muito especial a Escola de Samba Unidos dos Canudos que gentilmente nos emprestou sua sede para realização do evento”, destacou o presidente Valter Martins.

“Agradecemos a todos os amigos e parceiros que estiveram conosco nesta noite tão especial. O Alvorada é um clube de uma comunidade muito apaixonada e fiel as suas raízes. Todos estão de parabéns. Só temos agradecer a vocês todos”, frisou Martins.

Fotos: reprodução