Amigos Consultores: a sua opção em assessoramento técnico para safra

A assistência técnica é o conjunto de atividades que permitem a comunicação, capacitação e a prestação de serviços aos produtores rurais, tendo em vista a difusão de tecnologias, gestão, administração e planejamento das atividades agrícolas causando efetivamente a redução de custos, assim aumentando a rentabilidade para o produtor.

E foi pensando exatamente neste conceito que nasceu a Amigos Consultores, a opção de assessoramento técnico para sua propriedade. Com seu escritório fixo na Rua Barão do Cerro Largo, 709 Sala 102, oferece um atendimento personalizado e conta com três profissionais técnicos altamente capacitados.

A equipe técnica é formada pelos engenheiros agrônomos Nourival Grande dos Santos Neto, Helinton Welter Keller e o técnico agrícola Diolfer Severo da Silva. Desde 2022, a empresa Amigos Consultores desempenha atividades com as principais culturas da região, com amplo acompanhamento desde o plantio como regulagem de máquinas e aplicação de defensivos até a colheita. Além do trabalho com arroz, os Amigos Consultores prestam assistência técnica em lavouras de soja, trigo, milho, canola e sorgo.



Contamos também com setor de credito rural, com projetos de custeio agrícola, pecuário e investimentos, somos conveniados ao Banrisul, Caixa, Sicredi e Banco do Brasil principais instituições de credito para o produtor, assim temos uma maior agilidade ao seu acesso ao crédito rural.

A empresa também faz assessoramento no seu licenciamento ambiental e CAR (cadastro ambiental rural), instrumentos importantes para evitar descumprimento da legislação vigente.

A empresa atua nos municípios de Quarai, Alegrete, Manoel Viana, Maçambara, São Francisco de Assis e Uruguaiana.



Amigos Consultores estão localizados na rua Barão do Cerro Largo, esquina com Dr. Quintana, 709, sala 102. Aguardamos sua visita produtor. Contatos com Nourival (55) 99972-2656, Helinton (55) 99663-7384) e Diolfer (55) 99983-0098.