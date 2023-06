O perigo do excesso de gordura localizada região abdominal na fase da menopausa

Share on Email

Sabemos que a menopausa é um evento marcado pela ausência de menstruação por 12 meses consecutivos e que mais cedo ou mais tarde ela chega para todas as mulheres trazendo inúmeros efeitos pelo declínio hormonal, entre eles a facilidade de depositar gordura na região abdominal, chamada gordura “formato de maçã” ou “barriga da menopausa”, esta gordura está relacionada ao maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, dislipidemia, entre outras, portanto a gordura abdominal não tem relação somente com a estética, ela compromete e muito a sua saúde.

De maneira bem simples você pode avaliar se a gordura abdominal, localizada aí no seu corpo, já está te colocando em risco. Com uma fita métrica você deve medir a circunferência da cintura, bem em cima do umbigo, o ideal é que não ultrapasse a 88cm.

Me conta quanto mediu a sua?

Se passou de 88cm você precisa iniciar o processo de emagrecimento saudável. Para chegar lá adicione em sua rotina uma excelente hidratação, cuide de seu sono e do funcionamento intestinal e busque um nutricionista para elaborar um plano alimentar altamente anti-inflamatório.

Não esqueça que eu estou vivenciando esta fase há quatro anos, sei da complexidade, mas eu posso te ajudar, vem para a FLUIR 3422-4642.

Os contatos do Fluir Alegrete são:

Pelo Whatsapp: (55) 99909-0814, fixo (55) 3422-4642 ou pelo link https://donlink.me/fluir-alegrete/?fbclid=PAAabGwYNB05Qh3cyZmZA2x4hTy0q63mAKewRoVZiYjX6bfsgjjynKHXNzyRo

O Fluir Alegrete está situado na rua Coronel Cabrita, 266, Centro de Alegrete.