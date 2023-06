Semana da Arte e Cultura de Alegrete inicia com muita música no Centro Cultural

Nesta segunda-feira, 12 de junho, a partir das 19hs, ocorre a cerimônia de abertura da Semana da Arte e Cultura de Alegrete, no Centro Cultura de Alegrete. De hoje (12), até o dia 18 de junho acontece a Semana da Arte e Cultura de Alegrete, que tem como objetivo movimentar a cena cultural do município, oferecendo oficinas, cursos, apresentações e intervenções artístico-culturais gratuitas para a população, especialmente àquela em vulnerabilidade social, ao mesmo tempo que fomenta, qualifica e valoriza os artistas locais.

A Semana da Arte e Cultura é organizada pela Universidade Federal do Pampa – campus Alegrete. A programação completa está disponível em: bit.ly/semanaAlegrete. São mais de 60 ações nas categorias artesanato, artes plásticas, audiovisual, cultura popular, dança, fotografia, gastronomia, literatura, música, patrimônio cultural e teatro.

A programação para abertura a partir das 19hs, acontece uma apresentação de violino no átrio, em seguida, às 20hs, acontece a cerimônia de abertura. O destaque musical fica por conta de Victor Lobins com Canções Do Sul do Mundo, às 20h15min, e uma hora depois, entra em cena Roberto Joel em “Canta MPB”. A entrada é franca e a comunidade está convidada a prestigiar a programação