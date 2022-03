Ano letivo iniciou sem intercorrências nos polos educacionais

Depois de muita expectativa de pais e alunos, com sucesso, iniciaram na manhã de ontem(7), as aulas nos polos educacionais através do transporte escolar da Empresa Nogueira.

O diretor, João Antônio Nogueira, falou com o PAT, na noite de segunda-feira e descreveu que, diante de alguns pequenos ajustes, a frota, com 30 veículos, sendo três de reserva, passou por nova vistoria no último sábado e recebeu o aval da Prefeitura Municipal de Alegrete, como apta a realizar o transporte.

São 27 monitores atuando pela primeira vez, no transporte escolar rural. Todos os veículos são equipados com álcool em gel e também, há termômetro digital com os monitores que passaram por treinamento antes do início do ano letivo.

A empresa Nogueira venceu a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, para todo o Brasil. Desde o ano de 1991, realiza transporte escolar para os polos, no interior do Município de Alegrete. “O primeiro dia foi muito satisfatório” – descreveu João Nogueira.

De acordo com a Resolução do Contran 504/14, que trata da instalação de câmera de monitoramento tanto à frente quanto à ré nos transportes escolares, todos os veículos estão equipados com duas câmeras.

A empresa Nogueira que venceu a licitação para 27 linhas de transporte escolar, em Alegrete, apresentou os 30 carros, sendo três reserva. A outra empresa de Alisson Marchi Rey apresentou sete veículos.

Conforme dados da Secretaria de Educação são 9 polos educacionais rurais e serão transportados cerca de 1.500 alunos por dia, incluindo nesse número os que vem estudar o Ensino Médio na cidade e alunos de escolas estaduais que atende na zona rural. No total são rodados diariamente 5.500 kms por dia.

Empresa Nogueira realiza são as seguintes:

Conceição (6 linhas); Angico (5); Pinheiros (5); Rincão de São Miguel (4); Silvestre ( duas linhas); Rincão do 28 (2); Durasnal (1); Passo Novo (1) e Caverá (1 linha).