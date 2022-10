Apenados do Presídio de Alegrete participam do projeto Autor Presente

O Presídio Estadual de Alegrete recebeu a terceira edição do projeto Autor Presente, do Instituto Estadual do Livro (IEL).

Foi a primeira vez que o projeto foi no formato presencial, nos dois anos anteriores foi realizado de forma online. O encontro foi marcado pela participação do autor selecionado Mateus Dressler Heck, poeta, estudante de Arquitetura e Urbanismo, autor de três livros publicados.

Mateus estava acompanhado do pai Ari Heck, que também é escritor, servidor público aposentado do TRT4, vencedor do Prêmio Direitos Humanos 2005, pela USP e autor de vários livros. O escritor é cadeirante e contou sua trajetória de vida de forma emocionada.

O Autor Presente, é um projeto do Instituto Estadual do Livro – IEL, órgão da Secretaria de Estado da Cultura – SEDAC, em parceria com a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo – FASE e a Superintendência dos Serviços Penitenciários – SUSEPE e é constituído de encontros presenciais entre escritor e no caso do município, apenados do presídio.

Natural de Ijuí, Mateus fez uma apresentação do seu currículo para 10 detentos que participaram do primeiro encontro. Aos 24 anos, o autor escreveu sua primeira poesia aos 9 anos, que integra o livro “O Mundo Mágico da Poesia”, ali estão reunidas suas primeiras poesias que foram inspiradas e uma homenagem ao poeta alegretense Mário Quintana.

Ele aborda o imaginário infantil e o que é ser criança. Mateus relembra que foi escolhido pela escola para uma homenagem municipal em Ijuí, com uma poema que escreveu sobre o alegretense.

Em seu primeiro desafio de trazer a leitura, instigar o hábito de ler para dentro do cárcere deixou o autor bem à vontade para falar de suas outras duas obras. Em “Visões”, Mateus reuniu dezenas de poemas que retratam o cotidiano de um jovem com suas dúvidas, paixões e certezas e incertezas.

Já em “Jardins”, o autor presente reuniu poesias mais maduras com pensamentos cotidianos e melancólicos, referentes a essa fase de mudanças que viria, a adolescência. O papo de pouco mais de uma hora resgatou a atenção dos participantes que interagiram sobre cultura, a importância da leitura.

Em sua participação, Ari Heck destacou a importância do projeto na vida dos apenados que se preparam para o retorno à sociedade. Em poucos minutos, contou momentos de superação em sua vida, entre uma paralisia infantil que o deixou de cadeira de rodas aos 15 anos e um acidente que culminou com sua aposentadoria.

Mateus leu alguns trechos de poesias de sua autoria. No poema “Saídas” do livro “Jardim”, falou em criar perspectivas de vida e disse aos detentos que a leitura leva a gente para onde quiser.

“Importante, a leitura é fundamental. Tem dias que a gente tá triste e a leitura preenche esse espaço”. destacou um preso.

“Libertador”, disse um apenado que adquiriu o hábito da leitura no cárcere, incentivado pelas assistentes. Outro confidenciou que quer ser perito criminal, se prepara para terminar a faculdade e destacou que a leitura é importante e fundamental para atingir seu objetivo. O preso se prepara para as provas do Enem.

O primeiro encontro do Autor Presente encerrou de maneira positiva, integrando escritor e o público alvo do projeto. Coordenado pelo setor técnico do PEAL, composto pelas assistentes sociais Flávia Abreu e Giselda Soares e a psicóloga Vanessa Cacenot.

No próximo encontro, o escritor Mateus terá uma roda de conversas com detentas e outros presos que não participaram deste primeiro ato. Além de conhecer a estrutura do presídio, o autor doou livros para a instituição.