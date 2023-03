Aposentadas e pensionistas se reúnem na câmara para uma roda de conversa

Promovida pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, aconteceu na manhã desta segunda-feira (13), a roda de conversa com mulheres aposentadas “Como aproveitar o tempo livre”.

O fio condutor da atividade foi palestra proferida pela presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Alegrete, Alicemara Rocha. A AAPPA atua na defesa da dignidade e direitos dos aposentados e pensionistas, através de palestras, encontros, debates, seminários e congressos no sentido de aprimorar a informação e a cultura da categoria, assim como prestar assistência jurídica aos associados, e vincular os clubes da Terceira idade ao movimento da Associação.

O vereador Bispo Ênio fez abertura dos trabalhos, conduzidos pela agente legislativa Alessandra Mendes. A aposentada Iara Trós representou o conjunto das mulheres presentes na atividade, enquanto a presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, Kellen Iung, também fez saudação na abertura. A vereadora Dileusa Alves, procuradora especial da mulher na Casa, ressaltou a importância do encontro e agradeceu a forma engajada como as mulheres de Alegrete estão participando da 24ª Semana Municipal da Mulher, em especial as aposentadas, que tem tido forte representação e protagonismo nos eventos. Antes dos trabalhos, as mulheres foram recebidas por um café da manhã de integração, quando o parlamento acolheu as visitantes.

A programação do dia prossegue logo mais às 18h, com a palestra “Saúde da mulher”, organizada pela Liga Feminina de combate ao câncer e UBM. O encontro promete mobilizar mulheres da comunidade da Vila Prado. A palestra ocorre na escola Ecilda Alves Paim.

Fotos: Assessoria de imprensa da CMA