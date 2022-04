Artista alegretense faz obras em mosaico para Hotel de Nova Iorque

O mosaicista alegretense, Guto Vilaverde, esteve recentemente em Nova York, onde criou duas obras de arte para o Hotel Untiled na região do Soho, no sul da ilha de Manhattan.

Guto Vilaverde- moicasista alegretense

O nome de Guto Vialverde ganha cada vez mais reconhecimento internacional impulsionado por alguns de seus trabalhos terem sidos expostos na galeria Van der Plas, em Nova Iorque.

Guto com dono do Hotel e outros artistas em Nova York

O convite para criar obras nesse hotel veio do empresário americado David Paz que o convidou para criar os mosaicos que farão parte da arquitetura do hotel. Depois de uma pesquisa no Instagran ele chegou ao arista alegretense.

Obras de Guto Vilaverde

O alegretense ja tem obra na Africa do Sul, na França e em outros locais dos Estados Unidos. No Brasil suas obras de arte foram feitas para o ator Rodrigo Lombardi. Jaime Monjardim, tem um retrato de sua mãe, Maysa; o jogador Daniel Alves, além do compositor e cantor Chico Buarque e a ex presidente Dilma Roussef.

Em Alegrete tem vários trabalhos que podem ser vistos na rua. Hotel São Jorge, Restaurante Tradição, casarão da família Brum na Venâncio Aires. Na mesma rua, na esquina com a rua Dr Lauro Dornelles, na casa da Dra Nívia. Na Capela Santo Antônio, capela Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, no templo da Jane da Padilha, estância Santa Izabel, Restaurante Texacão, Edifício Buenos Aires, dentre outros.