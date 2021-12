Ataliba, o alegretense que é educador social em Mandirituba no Paraná

O alegretense estudou ainda no Lauro Dornelles, onde foi atuante do Grêmio Estudantil e depois foi para o Oswaldo Aranha.

Bastante ativo e atuante, Ataliba foi conselheiro tutelar em Alegrete, Trabalhou no Centro Empresarial de Alegrete e líder comunitário do bairro Nova Brasília. Integrante do Movimento Negro no projeto Zumbi, onde por uma década desenvolveu ações em Alegrete.

Em 2012, o alegretense saiu da cidade e foi para Curitiba. Na capital paranaense se formou em técnico de segurança do trabalho.

Ataliba é educador social e faz um belo trabalho no Paraná

Religioso, Ataliba sempre esteve envolvidos em ações na igreja. Se tornou coordenador social da fundação profeta Elias, uma das instituições de reconhecimento internacional nas políticas para crianças e adolescentes na cidade de Mandirituba.

Ataliba em sua palestra

Já são 9 anos trabalhando na fundação, onde Ataliba desenvolve projetos juntos com meninos, todas ações são desenvolvidas por uma equipe técnica composta por assistentes sociais e psicólogos.

“Meu trabalho é efetivar todos os programas e cronograma instituído pela fundação. Os meninos que fazem parte desta casa de acolhimento e geralmente são crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, todos encaminhados por juízes ou promotores no qual a fundação tem convênios”, explica o alegretense.

O educador social na fundação profeta Elias na cidade de Mandirituba ajuda os meninos na higiene pessoal diária, tarefas escolares e ensina princípios que possam dar um novo rumo em suas vidas. Ataliba faz papel de um mentor na cidade paranaense.

Ataliba até hoje é saudado por jovens que passaram pela casa de acolhimento

O alegretense já foi presidente do conselho da criança e adolescentes de Mandirituba, além de palestrante em multinacionais no Paraná. Realizou palestras no Grupo Gerdau nas cidades de Quatro Barras e Araucária.

Alegretense consolidou trabalho no Paraná

Ataliba em uma de suas palestras

No Grupo Mondelez, Sulzer Pumps-Brasil, Grupo Uninter, unidade na cidade de Quitandinha, cidade onde reside atualmente. Ataliba também realizou treinamentos nas prefeituras de Fazenda Rio Grande, Agudos do Sul e São Matheus do Sul.

Aos 50 anos, Ataliba é casado e pai de três filhos. A Diulia Andrade, arquiteta formada pela PUC Paraná e proprietária da Spoken languages cursos de inglês online. A Querolai Andrade é formada em Química, faz faculdade de farmácia e trabalha numa indústria na área química. E Herold Gregori, dono de uma empresa na área de tecnologia , concerto de celular e notebook e vendas de acessórios.

Alegretense se formou em Curitiba

Ataliba na rádio divulgando seus projetos

Ataliba faz um trabalho elogiável na casa de acolhimento

Fotos: Acervo pessoal