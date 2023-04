Ativista cultural e ex-vereador consegue aporte de mais de R$ 800 mil para Alegrete

Share on Email

O jornalista, ativista cultural e ex-vereador Paulo Berquó comemora um aporte de R$ 830 mil em diferentes segmentos do Município, em especial para a área da cultura, um dos principais segmentos onde atua.

Em Alegrete, Berquó representa o mandato do deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT) e ainda encaminha e acompanha emendas parlamentares oriundas do mandato do então deputado Henrique Fontana, hoje atuando em outras esferas.

“Tive a satisfação de entregar novo ofício encaminhando recursos para Alegrete. Dessa vez, são R$ 200 mil para serem aportados na Cultura, recursos ainda remanescentes do mandato do Fontana”, cita.

Como são recursos de transferência especial, estão sendo depositados com bastante agilidade, explica Bérquó. Segundo o ativista cultural e ex-vereador a prefeitura recebeu em abril outros R$ 150 mil também aportados através de transferência especial. “Foi outra demanda nossa atendida pelo Henrique Fontana”, afirma.

“Esses R$ 200 mil anunciados agora, entrarão no recurso livre da Prefeitura e já estou conversando com o vice-prefeito e secretário de Planejamento, Jesse Trindade, assim como com o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Medeiros, para o melhor destino”, adiantou.

Em seu entendimento, a destinação deve ser o Centro Cultural para que seja finalmente contemplado com alguns equipamentos – como PCs, aparelhos de split e notebooks novos. O destino do restante do valor será anunciado assim que for depositado na conta da Prefeitura. A expectativa de Berquó é que seja muito em breve.

“O Henrique Fontana, em seus seis mandatos consecutivos, foi sempre muito generoso com nossa cidade e agora o deputado Alexandre Lindenmeyer dará sequência a essa relação”, destacou o alegretense, que hoje atua na assessoria de imprensa da câmara.

Ele adianta que a prefeitura receberá, ainda, mais R$ 100 mil para a saúde do município, cujo ofício já foi entregue ao vice-prefeito. “Entreguei em mãos para o Jesse e para o Luismar Oliveira, que agiliza as emendas parlamentares na Secretaria de Planejamento”, frisou.

O ex-vereador observa que a Santa Casa já recebeu oficio de outros R$ 100 mil, encaminhados pelo deputado Lindenmeyer, assim como a Apae, contemplada com um auxílio de 30 mil reais. Com os R$ 250 mil que a Prefeitura recebeu e está iniciando a construção da pista de skate, são mais de 800 mil aportando em Alegrete via deputados Henrique Fontana e Alexandre Lindemeyer, articulados por Berquó.

“Fico feliz em ajudar minha cidade, em diferentes segmentos, mas com especial atenção ao setores onde atuo, e muito animado em estabelecer uma relação com a Santa Casa e a APAE, cujas atividades são essenciais na nossa comunidade”, relatou.

Fotos: reprodução