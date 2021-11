Atletas alegretenses são medalhistas nas Paralimpíadas em São Paulo

Dois alegretenses são campeões nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo.

Mais uma vez, Alegrete esteve representada por atletas que mostraram os seus potenciais e foram ouro.

Murillo Vaz de 14 anos da E.E.B.Dr.Lauro Dornelles competiu no atletismo, obtendo 1 medalha de bronze, 1 de prata e 1 de ouro. Ele ficou em 1° lugar no arremesso de peso onde superou a marca das Paralimpiadas Escolares, 3° lugar nos 1000m(corrida) e 2° lugar nos 250m (corrida). Murillo participa das Paralimpíadas desde 2019.

Já Nicolas Fortes, também de 14 anos, da EMEB Lions Clube competiu na modalidade basquete em cadeira de rodas 3×3, conseguindo a vitória com a equipe do Rio grande do Sul, invictos, conseguiram o ouro.

A Paralimpíada começou na terça-feira (23) e encerrou na noite de ontem(26). O evento reuniu 902 atletas de 25 unidades da federação. A competição tem mudado a vida dos participantes que disputam as 13 modalidades do projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

O evento, que é considerado o maior do mundo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar, tem por finalidade estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas de todas as escolas do território nacional, promovendo ampla mobilização em torno do esporte.

A competição é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial de Esporte, tendo como responsabilidade exclusiva a realização da etapa nacional.

Murillo em 2019 representou sua escola e seu município no Atletismo e também trouxe o Ouro para Alegrete. Nicolas em 2019, também, participou do Paracergs em Porto Alegrete foi medalhista.

Esses alunos/atletas contam com o apoio do Grupo Esportes para Todos e das suas famílias.