Autoatendimento da Caixa já está liberado

A sala do autoatendimento da Caixa Econômica Federal que estava interditada, devido a queda de parte do teto, por problemas hidráulicos ocorrido na última segunda- feira (26), foi liberada ao público, na noite de terça -feira, de acordo com a gerência do banco. Já a parte interna da agência ainda continua sem acesso ao público. O problema hidráulico na caixa d’água da agência provocou vazamento e queda do teto em gesso.

A parte interna do Banco, onde também houve infiltração e queda do teto, ainda continua em reparos e, provavelmente, vai reabrir amanhã dia 29. Depois da manutenção necessária a gerência informa que haverá uma vistoria dos Bombeiros para verificar questões de segurança, tantos aos servidores, como aos clientes que se utilizem de serviços da Caixa. A agência foi interditada durante todo o dia de ontem, porque houve queda de gesso e forte infiltração de água que vinha do teto.