CIDBES busca melhor atendimento da rede de assistência aos autistas

Foi uma reunião de trabalho produtiva, com diversos encaminhamentos e contou com a presença da secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, e do secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Medeiros. Também presentes representações da Apae, da Sociedade de Apoio a Infância e Adolescência (SAAIA), dos Centros de Atendimento Psicossociais (Caps), assim como de profissionais que atuam nessas entidades e na Secretaria de Saúde.

A reunião foi conduzida pelo vereador Itamar Rodriguez, presidente da CIDBES, e contou com o suporte do vereador Anilton Oliveira, vice-presidente, e Jaime Duarte, relator.Também marcaram presença o presidente da Câmara Municipal, Luciano Belmonte, e os vereadores Bispo Ênio e Dileusa Alves.

Há um consenso de que os encaminhamentos decididos em seminário sobre o tema, no ano passado, não tiveram consequência. O vereador Itamar aponta que a comunidade está desassistida e por isso a importância do debate.

O secretário Rui Medeiros informou que o número de alunos com TEA na rede municipal cresceu de 37 em 2020 para 231 no corrente ano. Para enfrentar o problema, a Secretaria está abrindo edital para a contratação de empresa com qualificação para dar suporte aos educadores, assim como mais de 40 estagiários estão sendo contratados e treinados para dar esse suporte. As medidas foram elogiadas por todos.

A necessidade de capacitação das famílias e profissionais, assim como a urgente ampliação do número de profissionais especializados no acolhimento e atendimento foi encaminhada pela vereador Anilton. O presidente da CIDBES, Itamar Rodriguez encerrou a reunião que se prolongou por quase duas horas, depois da comissão ouvir os relatos de todos os presentes. Novas ações serão tomadas, como a criação de um comitê de avaliação e correto encaminhamento das famílias.

Fotos: assessoria CMA