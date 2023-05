Real inicia disputa pela Série Prata neste sábado em Jaguari

A segunda divisão masculina, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), começa a ser disputada neste sábado (20), com cinco partidas. 10 times entram na briga por uma das quatro vagas no acesso à Série Ouro em 2024. Várias regiões do interior do Estado estão contempladas na competição.

Na primeira fase, os 10 times se enfrentam em turno único até o dia 2 de setembro. Depois de nove rodadas, os oito primeiros se classificarão para às quartas de final. A partir daí, mata-mata até a decisão. Os quatro times que chegarem às semifinais, subirão para a Série Ouro em 2024. Não haverá rebaixamento para a Série Bronze.

O representante alegretense conta com um grupo de 16 atletas, que iniciou os treinos físicos em março, e a média de idade é de 20 anos, um plantel totalmente renovado. A principal baixa é o meia Nathã que acertou com a Associação Jaguari.

O presidente Gilson Barcelos diz que mesmo sem recursos, o Real vai unir forças para bem representar o município na competição estadual. O clube está aguardando liberação da verba da prefeitura, e para a estreia o grupo fará a viagem em carros particulares.

A comissão técnica continua a cargo do professor Dema e os preparadores físicos Eduardo Freitas e Pablo Fagundes. “A expectativa é muito boa. Sabemos da qualidade do adversário, equipe com experiência, jogadores de fora de Jaguari, mas vamos em busca dos 3 pontos. Nosso plantel é prata da casa. Apostamos na base, a gurizada está com vontade e vamos pra batalha”, destacou o técnico Dema Correa. O jogo do Real será no ginásio Daniel Lena Marchiori em Jaguari.

1ª rodada da Série Prata 2023 – 20/5 às 20h

Sananduva Futsal x Associação Sobradinho, em Sananduva

Associação Jaguari x Real Alegrete, em Jaguari

AFA São Francisco x URF (Rio Grande), em São Francisco de Assis

AVF x União Samborjense, em Manoel Viana

Trairagem x Independente (Lavras do Sul), em Pelotas