Bairro Centenário mobilizou moradores na festa julina no domingo

A festividade começou com uma mateada, onde a erva-mate foi distribuída gratuitamente para os presentes, proporcionando momentos de descontração e muito chimarrão. Além disso, as tradicionais iguarias juninas também estavam presentes, com algodão doce, pipoca e pula-pula para a diversão de todas as idades.

“Agressões” à estátua de Quintana desta vez tem um atenuante

Um dos destaques da festa foi o casamento caipira, que arrancou risadas e aplausos do público. As crianças não ficaram de fora e participaram de um animado desfile com vestimentas caipiras, uma atividade organizada pelas colaboradoras e moradoras do bairro, Andrielle Ramos e Mireli Stangherlin. Cada criança que desfilou recebeu um lindo copo personalizado, presente da diretoria do bairro, tornando o momento ainda mais especial.

Thielli, a paraquedista alegretense que conquistou o coturno marrom

A música também fez parte da programação, com a apresentação da invernada Juvenil do DTG Juventude, que encantou a todos com suas danças típicas. Aline Costiti e Anderson Coelho animaram o público com um repertório variado, garantindo que ninguém ficasse parado.

A terceira edição da feira comunitária foi um sucesso, com os moradores expondo e vendendo seus produtos variados. Desde quentão e maçã do amor até artesanatos em feltro, bolachas, bolos, pizzas e muito mais, a feira ofereceu uma grande diversidade de opções para os visitantes. As vendas foram ótimas, proporcionando uma excelente oportunidade para os empreendedores locais.

A diretoria do bairro fez questão de agradecer aos apoiadores e patrocinadores que tornaram o evento possível. Empresas locais, como a Rádio Nativa, Mercado Tambara, Art’Anni Artesanatos, Loja DM Carvalho’s Variedades, Planeta Chima, e muitos outros, demonstraram seu comprometimento com a comunidade ao apoiar a festa.

Rede de supermercado começa receber currículos em Alegrete

Autoridades políticas também estiveram presentes no evento, incluindo o presidente da UABA (União das Associações de Bairros de Alegrete), Airton Alende, a Vice-presidente Tânia Branco, e a representante do deputado federal Márcio Biolchi, Vanessa Moraes, bem como os vereadores Luciano Belmonte e João Leivas.

A presidente do Bairro Centenário, Marcele Fávero Almeida, em nome de toda a diretoria, expressou sua gratidão aos moradores e colaboradores pela participação e apoio, destacando a importância da união para o sucesso da festa. “Com união, tudo fica mais fácil, e é assim que vamos seguindo, buscando realizar as demandas dentro do possível e proporcionar momentos de lazer e confraternização com a união de todos”, ressaltou.

A festa julina do Bairro Centenário foi um verdadeiro sucesso, promovendo momentos de diversão, alegria e integração entre os moradores. Anadir Billhalva Gonçalves, de 91 para 92 anos, chamou a atenção na festa julina de domingo no bairro. Ela participou ativamente, conversou com as amigas, posou para fotos e até tomou quentão.

A diretoria do Bairro estende seu agradecimento aos apoiadores: Rádio Nativa, Mercado Tambara, Art’Anni Artesanatos, Loja DM Carvalho’s Variedades, Planeta Chima, Mireli Stangherlin Consultora de beleza Mary Kay, Loja Embalagens BS, Loja Feitio Meu, Artesanatos da Fabiana Gomes, Funcionários da Ferragem Mion, Padaria A Conquistadora, Madeireira Linden, os produtos de Daniela Santos,. Mercado Nilo, Alexya Marques Bijus e Personalizados, Uaba, Deputado Federal Márcio Biolchi, Vereador Luciano Belmonte, Vereador João Leivas e cada morador que fez sua contribuição para que a festa se realizasse.