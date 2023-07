Rodada decisiva no citadino vai definir os classificados para próxima fase

Nesta terça-feira(4), acontecerá mais uma rodada do citadino de futsal 2023. Essa rodada será marcada pela decisão entre os confrontos e a briga direta pelas colocações na tabela de classificação.

O primeiro confronto da noite é entre Blackout e Venelle, um jogo valendo as primeiras colocações da série C. A equipe da Blackout está invicta, com quatro vitória nos primeiros jogos a equipe busca mais um triunfo para garantir a liderança isolada, já equipe do Venelle, após um começo cambaleante, porém, invicta cresceu na competição e agora almeja garantir o acesso de maneira antecipada.

O outro confronto é o grande jogo da noite, Racing e Assad duelam buscando almejar a classificação. O time comandado pelo treinador Darci Toledo, venceu todos jogos e agora está em uma situação mais confortável na tabela, mediante a isso, o técnico pensa em dar uma rodagem a outros atletas que não vem atuando de maneira corriqueira. O Racing atual campeão da serie c, vem de um momento instável na competição, após vencer a primeira partida o time não conseguiu repetir o padrão de atuação do ano anterior e hoje a noite busca a vitória para tentar almejar a classificação.

Terceiro confronto da rodada, será entre Aimoré e Raça duas equipes que estão em situação de desconforto na tabela de classificação. Ambas equipes necessitam de maneira urgente da vitória para evitar a zona de baixo da tabela.

Fechando a noite, um grande jogo entre Atlas e Newcastle duas equipes que ainda sonham com a classificação para elite do futsal alegretense. A rodada tem início programado a partir das 19h na Arena Esporte e Lazer com esses grande jogos que prometem levar bom público ao ginásio, também haverá transmissão pelo Facebook da página Futebol Alegretense e Região. Confira abaixo os resultados da rodada passada da Série A.