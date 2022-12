Balneário Caverá está apto para banho, diz Fepam

Share on Email

Desde 16 de dezembro, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) atualiza semanalmente as condições de banho nas praias de água salgada e doce no RS. Novos boletins são publicados todas as sextas-feiras até 24 de fevereiro de 2023.

Ao todo, 90 pontos são analisados em 43 municípios. Os pesquisadores verificam a presença da bactéria Escherichia coli, presente nas fezes, na água.

Veja a lista:

Pontos impróprios

Barra do Ribeiro: Praia Recanto das Mulatas Pelotas: Valverde/Trapiche Pelotas: Santo Antônio/Rua Bagé Pelotas: Santo Antônio/Avenida Rio Grande do Sul Santiago: Balneário Distrito de Ernesto Alves

Pontos próprios