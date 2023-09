Banda Antônio Saint Pastous de Freitas comemora seus 10 anos em clima de solidariedade

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Originalmente planejada para uma apresentação marcante na caminhada cívica, a celebração do aniversário da banda se transformará em uma ação solidária em resposta à recente enchente em Alegrete e também a campanha “Baita Ajuda Vale do Taquari” para auxiliar as famílias afetadas pelo ciclone.

Músico alegretense vai ensinar, de forma gratuita, quem quiser aprender a tocar violão

Neste sábado, às 15h30min, os membros da banda se unirão em uma caminhada pelos bairros Ulisses Guimarães, Saint Pastous, Nossa Senhora Conceição e Aparecida para arrecadar doações. Itens como materiais de higiene, produtos de limpeza, alimentos e cobertores serão bem-vindos. Além disso, todos os demais bairros estão convidados a se unirem à causa, demonstrando a solidariedade que pode surgir mesmo em tempos desafiadores.

Área de parquinho infantil do parque Rui Ramos vai aumentar e será revitalizada

A Banda Antônio Saint Pastous de Freitas teve sua origem em 2012 e tem se destacado ao longo dos anos por seu compromisso com a educação musical e a formação de jovens cidadãos. Sob a coordenação de Cláudio Ferreira Rodrigues, a banda desenvolve o Projeto de Iniciação Musical (PIM), usando a música como uma ferramenta para combater vulnerabilidades sociais e culturais nas comunidades circundantes da EMEB Antônio Saint Pastous de Freitas.

Com aproximadamente 40 membros, com idades entre 8 e 24 anos, a banda tem conquistado diversas premiações ao longo dos anos, consolidando-se como um destaque na cena musical local. Além de suas realizações musicais, a Banda Antônio Saint Pastous de Freitas tem como objetivo central educar para a paz, promovendo valores como o amor, a justiça, a liberdade e o afeto, enquanto mantém os jovens longe das drogas e perto da música.

O evento deste sábado não apenas celebra a jornada de 10 anos da banda, mas também destaca seu compromisso com a comunidade e sua disposição em contribuir para a reconstrução e a recuperação das famílias afetadas pelos desastres naturais. É um exemplo inspirador de como a música pode ser usada para unir as pessoas em momentos difíceis e fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam de ajuda.

O Silêncio Mata, denuncie; esse vai ser o mote do Agosto Lilás

Ao longo dos anos, a banda conquistou prêmios em competições locais e regionais, demonstrando seu talento e dedicação. Além disso, a banda sempre se esforçou para incluir jovens em suas atividades, oferecendo uma alternativa positiva ao ocioso contra turno escolar.

A ação solidária deste sábado é apenas mais um exemplo do compromisso da banda com a comunidade.