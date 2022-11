Batalhão Ambiental da BM apreende redes ilegais às margens do Ibicuí durante a piracema

Neste sábado(19), os policiais militares do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Alegrete, realizaram a Operação Força-Verde em decorrência da piracema, na cidade de Manoel Viana.

A ação teve apoio de uma guarnição do 4º Pelotão de Uruguaiana e resultou na apreensão de redes, entretanto, os proprietários não foram localizados.

Segundo informações dos policiais ambientais, foi realizada uma fiscalização às margens do Rio Ibicuí, de embarcações e pessoas em atividade de pesca. Durante a operação, foi identificado que foram deixados em uma região do Rio quatros redes de pesca que estão proibidas neste período, sendo duas de 120mm (100x3m); uma 120mm(30x3m) e uma 120mm(50x3m). Os proprietários não foram localizados.

Essas fiscalizações serão recorrentes neste período de piracema que vai até 31 de janeiro de 2023.

Piracema

Desde o início do mês de novembro, iniciou no Rio Grande do Sul, a piracema. Esse é o período de migração e reprodução dos peixes. Em função disso, as regras para a pesca nos rios da região sofrem alterações para garantir a sobrevivência das espécies. O uso de redes de qualquer natureza é proibido até 31 de janeiro de 2023.

A fiscalização é de responsabilidade da Patrulha Ambiental da Brigada Militar(PATRAM). Os pescadores podem utilizar uma linha de mão dotada apenas de anzol. É vedado o uso de redes, tarrafas e quaisquer outros equipamentos que permitam a retirada de mais de um exemplar por vez.

A piracema é um fenômeno que ocorre com diversas espécies de peixes e a palavra vem do idioma Tupi e significa “subida do peixe”, tendo em vista que todos os anos eles nadam contra a correnteza, para desova.

A PATRAM intensificou a fiscalização que busca coibir e reprimir os crimes desta natureza. São horários e dias distintos e quem desobedecer à legislação estará cometendo um crime grave, passível de multa e reclusão de até três anos.