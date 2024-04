Cineasta confirma Alegrete como cenário para gravação de série televisiva

Share on Email

O jornalista alegretense Paulo Berquó foi o responsável por intermediar uma importante agenda cultural entre Henrique de Freitas Lima e o prefeito Márcio Amaral, para viabilizar Alegrete no projeto de uma série televisiva denominada “Os Caudilhos”.

Henrique é produtor audiovisual e advogado especializado em Cultura, Esportes e Terceiro Setor, assim como diretor ou produtor de diversos filmes de repercussão nacional. O atual projeto está em fase de produção já em cinco municípios: Camaquã, Caçapava do Sul, São Gabriel, Rosário do Sul e Uruguaiana, todos em co-produção com parceiros locais.

“Como se sabe, é impossível tratar da Revolução de 1923 sem mencionar Alegrete”, sustenta o cineasta. Henrique estava em Uruguaiana fazendo a pré-produção da etapa local da série “Os Caudilhos”, com excelentes resultados.

Na agenda com o prefeito, estavam presentes além de Paulo Berquó e Henrique de Freitas Lima, o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Medeiros, a produtora executiva da série, Patricia (Patty) Pinent, e o artista plástico Guto Vilaverde.

Foto: Paulo Bérquo