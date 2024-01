BBB24: público avalia liderança do alegretense Matteus

No último domingo, Matteus foi chamado ao confessionário para receber o feedback do seu período de liderança no BBB 24. Essa é uma nova dinâmica da edição, onde o público avalia como foi a semana de liderança dos brothers.

Outubro Rosa| Uma família marcada pelo estigma do câncer

“Olá, Matteus. Atenção para o resultado da Enquete do Líder. O público avaliou a sua liderança como ‘ninja'”, diz o comunicado. “Graças a Deus”, reagiu o alegretense. Em seguida, ele continua: “Que bom que estou tendo uma visão… Acredito eu, no meu pensar, interessante. Estou conseguindo me achar. Graças a Deus eu me posicionei sobre o assunto que aconteceu. Vamos em frente”, explanou o gaúcho.

O participante agradeceu o carinho do público e promete não mudar seu jeito no andamento do programa. “Vou continuar sendo verdadeiro e leal aos meus, vou dar meu máximo em tudo”, disse o brother. No final da sua ida ao confessionário, ele fez questão de mandar um beijo para sua avó que estava de aniversário no dia de ontem. “Beijo, vó. Feliz aniversário, tudo de melhor para senhora”, completou.