Biblioteca de Manoel Viana passa por reformas e terá construção de novo prédio

Buscando valorizar e embelezar seu espaço, a Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desporto, por meio do seu departamento, realizou nos últimos dias, a reforma no prédio da Biblioteca Municipal Tyrteu da Rocha Vianna. O espaço de grande importância cultural para o município, recebeu diversas melhorias internas e externas como pintura do prédio e aberturas, cultivo e manutenção de plantas.

Segundo o Diretor de Turismo e Cultura, Eduardo Lara, o processo de reforma tem entre os seus principais objetivos aproximar a comunidade com os serviços da Biblioteca Municipal, que hoje disponibiliza um variado acervo, além de qualificar o espaço para que a população frequente e se aproxime ainda mais do poder cultural que o local detém.

Para o ano de 2024, a Administração Municipal está dando andamento no processo de construção de um prédio onde funcionará a nova e moderna Biblioteca Municipal. O novo espaço além de maior e mais confortável, será inovador, moderno e lúdico. A novo local contará com um amplo espaço para o acervo dos livros, além de uma sala de pesquisa e leitura no andar superior do prédio, que poderá ser utilizada para pesquisas e trabalhos escolares.

Segundo o Prefeito Gustavo Medeiros, a construção de uma nova Biblioteca Municipal tem como objetivo a criação de um espaço estimulante e moderno, voltado não apenas ao estudo, mas também ao lazer, entretenimento e cultura da comunidade vianense. A nova biblioteca ficará localizada em anexo a Escola Alberto Pasqualini e terá um investimento total de aproximadamente R$394.000,00, sendo R$238.856,59 de repasse de emenda parlamentar do Senador Paulo Paim e uma contrapartida do município no valor de R$154.381,35.