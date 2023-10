Profissão Pai| Afonso Guedes, educador parental, é especialista em construir relacionamentos

Com um firme compromisso em orientar pais e mães na jornada de construir relacionamentos saudáveis com seus filhos, Afonso se destaca por sua dedicação à promoção da educação positiva e pelo seu papel na disseminação da conscientização sobre a importância da paternidade ativa.

Nascido no final da década de 80, o alegretense cresceu em um ambiente familiar que escolheu deliberadamente uma abordagem alternativa para a educação. Em contraste com os métodos tradicionais que recorriam a punições físicas e castigos, seus pais adotaram o diálogo e o respeito mútuo como pilares fundamentais na criação. Esses valores moldaram profundamente sua perspectiva sobre a paternidade, mesmo em uma sociedade onde essa abordagem ainda não era amplamente compreendida.

O desejo de ser um pai presente e ativo impulsionou Afonso desde cedo a buscar informações e modelos de paternidade que estivessem alinhados com suas convicções. Porém, a experiência real da paternidade o fez perceber que a teoria era apenas parte do desafio. As dificuldades surgiram ao tentar equilibrar a responsabilidade de provedor com o papel de pai presente. Essa luta interna o levou a uma profunda autorreflexão, culminando na redescoberta dos princípios de educação respeitosa que seus pais lhe haviam ensinado.

Ano após ano, Afonso mergulhou em estudos sobre educação parental, disciplina positiva, neurocompatibilidade e desenvolvimento infantil. Em 2019, enfrentou uma série de desafios pessoais, incluindo a demissão de seu emprego e o término de seu casamento. Apesar das adversidades, sua paixão pela paternidade consciente permaneceu inabalável.

No ano seguinte, Afonso assumiu o papel de pai solo, cuidando integralmente de seu filho. Essa experiência deu origem ao seu próprio método de paternidade, o Método PATERNAR, que visa incentivar pais e mães a serem ativos, presentes e afetuosos na vida de seus filhos. Na sequência ele conheceu sua esposa Ana Beatriz e o ápice de sua jornada chegou com o nascimento da filha, Ana Iva, em 2021. A chegada dessa nova integrante da família permitiu a Afonso refinar e adaptar seu Método PATERNAR às necessidades únicas de sua família, consolidando-o como uma ferramenta eficaz de orientação.

Hoje, Afonso Guedes é reconhecido como um exemplo inspirador de paternidade consciente e ativa. Sua determinação em desafiar convenções e em adotar uma abordagem baseada no diálogo, no respeito e no amor não apenas transformou sua própria vida, mas também influenciou positivamente a vida daqueles que ele orienta. Sua trajetória é marcada por desafios, superações e aprendizados contínuos, representando um compromisso inabalável em ser o melhor pai possível para seus filhos, Henricco e Ana Iva.

Cresci achando que minha criação era a errada, pois olhava pro lado e via meus amigos apanhando quando faziam algo errado, ficando de castigo entre outros, e a forma como minha mãe, Professora Iva Guedes (falecida) e meu pai Luiz Claudio me criavam era na base da conversa do respeito mútuo. Eu não podia ser o único certo.

O tempo foi passando, fui crescendo e desde sempre sonhei em ser pai. E por ter esse desejo sempre busquei referências, conhecimentos e me espelhava nos modelos de paternidade que me cercavam.

Antes de ser pai, sempre que via uma criança fazendo “birra” vinha aquelas famosas frases: ah! quando eu tiver um filho, ele não vai fazer esse fiasco ou ah! quando eu tiver filho, não vou deixar fazer isso ou aquilo… Santa ignorância dos não-pais.

Quando meu primeiro filho nasceu, eu lá me sentido todo preparado, que já tinha conhecimento de tudo, já sabia trocar fralda (na teoria), já sabia fazer o nenê arrotar (também na teoria), já sabia como dar o mama e fazer dormir (teoria teoria mais teoria). Quando nasceu… Eu descobri que eu não estava pronto coisa nenhuma! Começaram os perrengue. Na época eu trabalhava fora e quando chegava cansado fazia meu papel paterno. Ou melhor, achava que fazia.

Como eu provia a casa, achava, como a maioria dos pais, que essa era minha função e que eu já fazia a minha obrigação. Mais um engano. Quando comecei a perceber que eu não estava gerando conexão com meu filho, o tanto que eu gostaria, comecei a me questionar o que estava fazendo de errado.

Percebi que não criava meu filho da forma como meus pais me criaram. De alguma forma a sociedade, ao longo dos anos, havia me “corrompido” pra educação tradicional, pro machismo e era isso que estava acabando com a minha relação com ele. Comecei a me reconectar com essa forma de educação que recebi, e as coisas começaram a fluir.

Foi então que comecei a procurar por referências em educação parental, disciplina positiva, neurocompatibilidade, criação de filhos com afeto. Comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil, e comecei a me encantar com esse universo.

Em 2019 fui demitido do emprego e então resolvi fazer uma transição de carreira radical. Não sabia ao certo o que iria fazer, só sabia que queria ajudar pais e mães a se relacionarem melhor com os filhos. E como ironia do destino, meu casamento acabou junto com o ano de 2019.

Iniciei 2020, meu filho e eu já tínhamos construído um vínculo muito forte e ele quis ficar morando comigo. Me tornei pai solo por um tempo. Meu projeto de ajudar pais teve que dar uma pausa, mas sempre me mantive estudando e me aperfeiçoando. E agora eu tinha uma prática 24h, porque achei uma forma de trabalhar de casa para ficar tempo integral cuidando dele. Foi um dos melhores aprendizados que tive como pai e foi aí que comecei, aos poucos, a criar um método de ser um pai mais responsável, ativo, presente, afetuoso.

Um tempo depois conheci minha esposa Ana Beatriz, namoramos, e um tempo depois ela veio fazer parte da nossa vida. Comecemos a morar juntos e ela começou a me incentivar ainda mais a buscar conhecimentos na área de criação de filhos, disciplina positiva e por ai vai.

Foi aí que comecei a me profissionalizar na área, iniciei formação em psicanálise, me formei em disciplina positiva pela Positive Discipline Association dos EUA, logo após fiz uma formação em parentalidade, onde comecei a atender pais, mães, gestantes, tentantes para auxiliá-los e orientá-los nas suas dúvidas em criação de filhos aliado a psicanálise que cuida da saúde mental deles.

Final de 2021 tivemos uma surpresa maravilhosa! Agora seríamos quatro! A nossa Ana Iva estava vindo.

Peguei todo o conhecimento adquirido, testei o que dava certo e o que não dava na criação dos meus filhos (livrando que cada família é única e exige uma adaptação sempre) e comecei a montar de fato o Método PATERNAR. Hoje Henricco está com 7 anos e Ana Iva 1. São os tesouros mais importantes da minha vida e os responsáveis por eu me desafiar todos os dias para ser o melhor pai que consigo ser.