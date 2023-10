Grupo Superação de patinação artística brilha no pódio da Copa Trans Nação em Santa Rosa

Após superar alguns obstáculos, como a indisponibilidade do local dos treinos, de não haverem outros lugares viáveis para esta prática esportiva no município, onde o Grupo passou mais de 15 dias sem treinos, o empenho do grupo fez jus ao nome e brilhou em mais uma competição levando o nome da 3ª Capital Farroupilha.

“Quando é possível, treinamos na quadra Esportiva da AABB, que cedeu o local para que pudéssemos treinar”, desabafa a professora Fernanda Carvalho, coordenadora do Superação.

Representando o Grupo Superação em Santa Rosa, cinco atletas em sua primeira participação em competições, duas que já competiram e três técnicas.

No total 7 atletas trouxeram para o município medalhas de diversas colocações estampadas em seu peito.

“Estou muito orgulhosa com o resultado de nossas atletas, só nós sabemos de todas as dificuldades que enfrentamos ao longo destes 4 anos de escola. Todo ano, a cada competição passamos por diversos obstáculos, e isso não abala nossas atletas, elas vão lá e fazem o seu melhor”, comemorou Fernanda.

“Agradeço aos pais que foram os primeiros incentivadores e apoiadores, que investiram e possibilitaram a participação das atletas nesta competição. Parabéns a minha equipe de técnicas, que não descansaram um minuto, para que tudo ocorresse bem”, pontuou.

O Grupo Superação contou com apoio financeiro de algumas empresas que depositaram a confiança no trabalho das patinadoras e possibilitaram a participação das alegretenses. EGD Energia; CAAL -Arroz Saboroso e Funerária Paraíso, além do apoio especial do presidente da AABB Altemir Pedroso, que abriu as portas para a equipe.

Entre as conquistas trazidas para Alegrete, destaque na Estreantes Livre Infantil Feminino, onde a atleta Bianca Souza da Silva foi a grande campeã.

Também na categoria Principiantes Livre Mini Feminino – Grupo 1, a atleta Sophia Ocaña da Rocha em sua primeira competição faturou o 2° Lugar e Lorena Cadiguni Souto estreou trazendo um 4° Lugar.

Na Principiantes Livre Tots Feminino – Grupo 1, a alegretense Júlia Nunes de Mello levou o título de grande campeã. Pela Principiantes Livre Tots Feminino – Grupo 2, a atleta Lara Vitória Silveira Rosa obteve o 3° Lugar em sua primeira competição. Pela Iniciantes Livre Cadete Feminino, Caroline Fortes Souza trouxe um 4° Lugar (primeira competição).

Caroline em 4º Lara trouxe bronze

Na Iniciantes Livre Júnior Feminino, a atleta Luana Alves Aquino conquistou o 2° Lugar. O Grupo Superação disputou a competição no noroeste gaúcho com a técnica e dirigente Fernanda Carvalho Alves; técnica Raíssa Rodrigues e atleta e técnica Luana Alves Aquino.

Fotos: reprodução