Bombeiros recomeçam buscas à mulher desaparecida nas águas do Ibirapuitã

Na manhã desta segunda-feira (11), os bombeiros prosseguem com as operações de busca pela mulher desaparecida nas águas do rio Ibirapuitã desde as 17h de ontem (10). A vítima identificada como Tânia Mara Franklin Pereira, 48 anos, residente no bairro Honório Lemes, teria saído de sua residência em uma moto Biz com destino à BR 290.

Segundo informações obtidas pelo PAT, familiares registraram o desaparecimento na Delegacia de Polícia. Destacaram que Tânia enfrentava problemas de saúde, incluindo depressão, e teria apresentado certa resistência ao uso de medicamentos.

O fato foi testemunhado por alguns pescadores nas proximidades, que relataram ter ouvido um grito e avistado a mulher no rio. Imediatamente, acionaram os Bombeiros e a Brigada Militar. A moto de Tânia, deixada em uma das entradas da Ponte, foi entregue aos familiares.

As operações de busca por embarcação foram iniciadas assim que os bombeiros receberam o chamado, contudo, até o momento, Tânia não foi localizada. Diante do registro policial, está previsto o reforço nas operações com a participação de mergulhadores especializados. A família aguarda ansiosamente por qualquer informação que possa esclarecer o paradeiro da mulher desaparecida.