Boxeador alegretense é campeão mundial em competição na Argentina

O boxe de Alegrete conquistou, neste fim de semana, destaque internacional em 2026. O atleta e treinador Arian Lencina alcançou o título mundial da modalidade, na categoria até 75 kg, após uma temporada marcada por resultados expressivos em competições estaduais, nacionais e internacionais.

A conquista foi confirmada em Buenos Aires, na Argentina, onde Arian participou da competição mundial e garantiu o primeiro lugar. O resultado completa uma sequência de títulos importantes ao longo do ano: campeão gaúcho pela FEGEC, campeão brasileiro pela Confbec, em competição realizada no Espírito Santo, e agora campeão mundial.

A trajetória até o título internacional é resultado de uma rotina de treinamentos, preparação e participação em diferentes competições. Com as três conquistas, o atleta encerra uma das temporadas mais significativas de sua carreira no boxe.

A delegação alegretense também contou com a participação de Bruna Alves, que disputou a competição mundial na categoria feminina até 55 kg e conquistou o primeiro lugar. O resultado amplia a presença de Alegrete no cenário internacional da modalidade e destaca a participação dos representantes do município no evento.

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Além da carreira como atleta, Arian atua como treinador e está à frente do CT Boxe Roots, em Alegrete. No espaço, desenvolve atividades de formação e treinamento, compartilhando sua experiência com alunos e incentivando a prática do boxe.

A atuação como treinador faz parte de sua rotina esportiva e representa uma contribuição para o desenvolvimento da modalidade no município. Enquanto participa de competições, Arian também trabalha na preparação de novos praticantes e atletas.

A temporada de 2026 ainda conta com outros compromissos no calendário competitivo. Conforme informações da equipe, estão previstas participações em torneios nos próximos finais de semana, até o período que antecede o Natal. As primeiras competições de 2027 também já estão programadas.

Os resultados obtidos em 2026 colocam Arian Lencina entre os destaques do boxe alegretense na temporada. Com o título mundial na categoria até 75 kg e a conquista de Bruna Alves no feminino até 55 kg, os atletas levam o nome de Alegrete ao cenário internacional da modalidade.

Campeão gaúcho, campeão brasileiro e campeão mundial: Arian Lencina encerra 2026 com uma sequência de conquistas que marca sua trajetória esportiva.