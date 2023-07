BR-290 recebe reparos em vários trechos e Alegrete fica fora da manutenção

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A BR-290 é a principal rodovia Federal que liga a Fronteira Oeste às principais regiões do Estado. Acontece que nessa semana, alguns pontos em cidades que margeiam a rodovia estarão com o trânsito reduzido em virtude de obras de manutenção.

Confira abaixo os trechos que passarão por melhorias visando a melhor fluidez do trânsito.

BR-290:

De segunda-feira (3) a sábado (8) – das 8h às 18h

km 98 ao km 112 (Porto Alegre a Camaquã) – Serviços de conservação, em ambos os sentidos.

km 106 ao km 112 (Eldorado do Sul e Guaíba) – Serviços de recomposição do revestimento asfáltico, em ambos os sentidos, das 9h às 16h30. Trecho com pista duplicada. Haverá bloqueio somente de uma faixa de rolamento. Sistema de pare e siga, somente quando necessário;

123 ao km 132 (Eldorado do Sul) – Serviços de reparo no pavimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em ambos os sentidos;

– Alguns trechos entre Rosário do sul e São Gabriel estarão tendo uma pavimentação dos buracos existentes na pista.

A rodovia é de grande importância para a região, ela liga cidades onde a população desloca-se frequentemente, principalmente cidade universitárias, como Santa Maria. Os motoristas que utilizam a via, enaltecem as tentativas de melhoria na trafegabilidade na fronteira-oeste.

Fotos: reprodução