Com a volta da cobrança de impostos já tem gasolina acima dos R$ 6 em Alegrete

O Procon em Alegrete realizou mais uma pesquisa de preços dos combustíveis, referente ao último dia do mês de junho. Justamente no dia que se consolidou o aumento dos combustíveis com a retomada da cobrança integral de impostos federais, a tributação total sobre a gasolina avançou de 29%, valor atual, para 35,3%, mais de um terço da gasolina passará a ser tributos estaduais e federais. A previsão era que tributos federais subissem somente em 1º de julho, mas Medida Provisória que fixava essa data para o aumento perdeu a validade, pois não foi votada. Isso antecipou o aumento de tributos federais em dois dias.

Conforme levantamento feito pelo órgão de defesa do consumidor em 20 postos em Alegrete, a média do aumento foi de R$ 0,20 centavos, tanto no preço do litro da gasolina comum como da gasolina aditivada. Segundo apontou pesquisa do Procon, o menor preço do litro da Gasolina comum está em R$ 5,59 e o maior preço já está sendo vendido na cidade no valor de R$ 6,09;

Na Gasolina Aditivada o aumento de preço no litro registrou o menor preço em R$ 5,57 e o maior preço em R$ 6,29. Quantos aos valores do Óleo Diesel Comum, o menor preço do litro está em R$ 4,99 e o maior preço em R$ 5,99;

Já o preço do litro do Óleo Diesel Aditivado, está no seu menor valor de R$ 5,09 e o maior preço do litro encontrado, foi de R$ 5,87;

Também foi pesquisado os preços do litro do Etanol, que variou entre R$ 4,89 á R$ 5,29, em cinco estabelecimentos que ainda comercializam esse produto. Confira no link os valores praticados em Alegrete desde o dia 30 de junho, conforme pesquisa do Procon.

https://alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1688154573-327.pdf