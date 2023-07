12ºBE realiza formatura de conclusão de curso e dá show em arrecadações para a Campanha do Agasalho

O 12ºBE Combate Blindado realizou na última semana, a conclusão do curso de motorista de viatura blindada e em conjunto com a população alegretense conseguiu ajudar de maneira significativa na Campanha do agasalho 2023.

O curso de motorista de transporte M113, é realizado anualmente no Batalhão Marechal Enéas Galvão, com intuito de capacitar mais militares ao manuseio desses veículos que é de grande valia para o Exército Brasileiro.

A duração das instruções foi do dia 22 de maio a 15 de junho, ministradas pelos instrutores do batalhão, envolvendo: condução, manutenção, utilização do armamento coletivo e transposição de curso d`água. No final desse período, concluiram com êxito a formação 04 Cabos e 04 soldados aptos a dirigir as viaturas blindadas.

O Batalhão também realizou no mês de junho, a arrecadações de agasalhos e calçados visando ajudar a Campanha do Agasalho deste ano. No último dia 27 de junho, o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, seguindo a Diretriz do Comando da 3ª Divisão de Exército (3ª DE), realizou a entrega de 3.835 peças de roupas, sendo: 1.079 casacos, 1.315 blusas, 1.139 calças, 263 pares de sapados e 93 cobertores para a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social de Alegrete e ao Grupo de Militares Evangélicos de Alegrete.

Essa grande arrecadação ganhou força graças aos integrantes do 12ºBE que incentivaram seus familiares e amigos a serem solidários e doarem suas roupas que não usavam mais, para que os cidadãos alegretenses que se encontram em situações menos favorecidas possam se agasalhar no inverno rigoroso do sul do país. O comando do aquartelamento agradece a cada pessoa que contribui de maneira honrosa com essa grande campanha.