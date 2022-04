Ex-cabo do 6° RCB surpreendeu militares em Passo Fundo

Quando uma ação faz toda diferença e enaltece ainda mais o ser humano por não medir esforços para ajudar o semelhante.

No último final de semana, militares do 6º RCB de Alegrete, estavam com uma viatura em Passo Fundo em razão de um missão. O problema foi que, na manhã de segunda-feira, o veículo teve um problema mecânico e precisava de uma mão de obra especializada e, foi então, que o ex-cabo Mainarde, que serviu por oito anos em Alegrete, entrou em ação.

Ao saber que os militares estavam precisando de auxílio, ele que atuou no pelotão de manutenção, mas, hoje, trabalha em outro ramo, não pensou duas vezes e foi até o local para se colocar à disposição e realizar o conserto.

Dinis de Oliveira Mainarde, ex-cabo do 6º RCB, atualmente reside na sua cidade natal que é Passo Fundo, mas sempre destaca o carinho que tem por Alegrete e também, o orgulho de ter integrado a Unidade Militar do Baita Chão.

Pela atitude, o Comandante da ação, descreveu que o trabalho do ex- militar foi exemplar camaradagem e mostrou que acima de tudo ficou a lealdade pelo cumprimento da missão, pois com o trabalho de Mainarde, eles puderam dar sequência à missão.

Embora pareça uma atitude simples, os demais colegas e amigos de Mainarde acrescentam que o fato dele não ter medido esforços para ajudar diante do conhecimento que tem com as viaturas do Exército, mesmo, hoje, sendo um civil, demonstra que a vida pode surpreender a todos e, independente do lugar e do que se está fazendo, nunca é demais estender a mão ou fazer um pouco mais pelo seu semelhante, sem visar apenas o retorno de tudo, pois a ação dele representou muito e deu ainda mais valor à missão que os militares estavam participando.