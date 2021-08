Operação Maria da Penha é deflagrada em Alegrete

Operação Maria da Penha foi deflagrada em Alegrete, em ação nacional de combate a violência doméstica contra a mulher.

Nesta quinta-feira (26), o 2ºRPMon iniciou a “Operação Nacional Maria da Penha – Defenda a Mulher”. Em Alegrete, será implementada uma patrulha Maria Da Penha. Essas ações são concomitantes as fiscalizações de medidas protetivas de urgência que já são realizadas pela Patrulha Maria da Penha.

A Operação Maria da Penha foi idealizada com o objetivo de realizar operações ordinárias e especializadas, além do fomento de políticas, no âmbito da segurança pública, para ampliar o acesso ao sistema de justiça e segurança. Tais ações têm a finalidade de conscientizar, em âmbito nacional, as mulheres em situação de violência a buscar o atendimento qualificado, bem como a disseminação da importância da formalização das denúncias e acompanhamento efetivo dos casos de violência contra a mulher.

As atividades são realizadas como parte da execução do plano de ações da Operação Maria da Penha, deflagrada em âmbito nacional dia 20 de agosto de 2021, com previsão de vigência até o dia 20 de setembro de 2021, sob a coordenação da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).