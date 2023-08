O suceso do menino de seis anos que ama animais e tem canal no youtube

“Olá pessoal, o meu nome é Inácio Cortelini, sejam bem vindos ao meu canal!”. É desse modo que Inácio, um menino de 7 anos inicia os seus vídeos, no Canal “Inácio Cortelini e os animais”.

O guri de Alegrete desde muito pequeno ama e coleciona animais e sabe muito sobre eles, comentou a mãe Laize Machado da Costa . Ela diz que o filho costuma gastar boa parte do seu tempo pesquisando sobre curiosidades do tema, porque desde muito pequeno o assunto já o interessava. Relata que quando tinha 3 anos já era capaz de soletrar palavras como macaco, gato, galinha, leão, que aprendeu em livros, outra paixão.

Inácio no seu mundo de livros e criações

Inácio se alfabetizou aos 4 anos. Com 6 anos já era capaz de escrever historinhas, que poderiam se transformar em livros. E assim começou pedir a mãe para criar um canal, para que ele pudesse falar aos amiguinhos sobre tudo que ele já conhece dos animais. O garotinho ama os vídeos do canal “Chapéu do Gato” da família Rossi Mendonça, aqui de Alegrete, que já é um sucesso no youtube, cita a servidora pública.

“Por um tempo eu não deixei ele criar o canal, pois sabia que daria um pouco de trabalho com as filmagens e edição dos vídeos. Mas ele foi tão insistente que acabei cedendo, pois quando ele me apresentou o roteiro de como faria o primeiro vídeo, fiquei impressionada com a organização”, relata a mãe.

Inácio escolhe o tema que vai abordar e escreve em um caderno a ordem do que vai falar, ou seja, ele mesmo cria o roteiro.

O canal tem três semanas e já conta com 10 vídeos, que abordam conhecimento sobre os leopardos, leões, girafas, elefantes, diferença entre os jacarés e crocodilos, morcegos, formigas, escorpiões, sapos. Ensina desenhos, como uma girafa e uma zebra, tendo como base as mãozinhas. Um canal infantil, carregadinho de conhecimento do menino que com um brilho no olhar repassa para as telas tudo que aprende. Aliás, Inácio tem uma facilidade e destreza para desenhos. A orgulhos mãe diz que ele estuda sobre o assunto, olhando vídeos que ensinam técnicas. O menino, também, adora fazer origami. Além disso aprende em livros ou na internet, que ele mesmo cria.

Girafa por Inácio Corteline

-“Inácio é um pesquisador nato! Chegou ao Espaço Recriar em 2021 com 5 anos e chamando atenção porque já sabia ler e escrever todo o tipo de palavra. Sempre cheio de perguntas, de porquês, queria saber tudo o que acontecia ao seu redor. Amava os animais e os desenhava todos os dias junto com a sequência do alfabeto e para cada letra, um animalzinho. Com a massinha de modelar, lembrava dos animais da fazenda e modelava com lindos detalhes!”

Ana Caroline Vaz- professora espaço Recriar.

Inácio está no 2ª série, na escola Freitas Valle, dança na Invernada Pré-Mirirm do CTG Farroupilha e estuda inglês na escola SENAC, tem uma maninha de 3 anos a Heloisa, é filho dos papais Laíze Machado e Luis Eduardo Cortelini e neto do seu Laides e da dona Vera, da dona Gelci (in memorian) e do seu Derli.

Então pessoal se inscrevam no canal, curtam e comentem os vídeos do pequeno Inácio.

Ele tem muito a mostrar para vocês sobre os animais.