No último domingo (25), o Complexo Esportivo União em Alegrete vivenciou um das maiores disputas de voleibol. O tradicional Torneio 4×4 no naipe feminino reuniu 8 equipes. A competição durou mais de 12 horas e o campeão foi conhecido já era madrugada de segunda-feira.

As gurias do União organizaram e conquistaram o torneio sem perder um jogo. Na fase classificatória, os confrontos foram dentro dos grupos avançando os dois melhores quartetos de cada chave. Na “A”, o União I e APV, já na “B” VFA e UPV. Pela semifinal, o União superou a UPV e o VFA ganhou de 2 sets a 0 da APV.

Na finalíssima, um clássico alegretense pela busca do título do torneio. Ambas equipes estavam invictas na competição e o confronto foi épico. No primeiro set, o VFA impôs um ritmo alucinante e fechou em 21 a 13. No segundo, o União cresceu e pressionado para não deixar escapar o título, venceu por 21 a 17. No tie-break, mais disputa ponto a ponto e o União acabou aproveitando as melhores chances e venceu por 15 a 11, levantando o título do torneio.

A disputa do 3º lugar foi vencida pelas gabrielenses da APV que superaram o quarteto da UPV de Manoel Viana. A atleta do União Amanda Spalaor foi destaque na partida semifinal e final. Destaque da outra semifinal ficou para a levantadora Chiara do Vôlei Feminino Alegrete. A destaque da competição foi para a craque Chiara Valssechi do VFA.

Gabrielenses da APV levaram o Bronze, com um destaque em partida

Fotos: Gomes estúdio fotográfico