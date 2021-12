Calor aumenta infestação de carrapatos em cães

Estamos nos meses de intenso calor e além das pessoas que sofrem com as temperaturas elevadas, os animais também sentem as altas temperaturas. É preciso oferecer muita água e cuidar dos pets

Os que tem pelo alto sentem muito calor e seria indicado que passem por banho e tosas que podem ser feitas em casa mesmo.

Mas um problema que todo ano se repete é a infestação de carrapatos em cães que acaba ficando sem controle

A médica veterinária e voluntária da OPAA, Dileusa Alves, diz que tem produtos que não são caros e vacinas que podem ser feitas nos animais para protegê-los dos carrapatos e outras pragas nesta época de calor.

Os animais sofrem muito com essas pragas que se proliferam muito no calor e manter pátios limpos também ajuda

O excesso de carrapato faz o cão perder peso e se não for tratado pode provocar outras doenças.

O que são carrapatos?

Carrapatos são parasitas parentes das aranhas, possuem oito patas, que botam ovos no animal de estimação e se alimentam do sangue dele.

A espécie mais comum no Brasil é Rhipicephalus sanguineus também é chamado de “carrapato do cão urbano” porque se reproduz e vive dentro de construções e ambientes domésticos, o que lhe permite estar presente em praticamente todas as áreas urbanas do Brasil.

Durante o ciclo de vida do carrapato (larva, ninfa e adulto), ele passa apenas alguns dias se alimentando no cão, para depois de desprender dele e se esconder no ambiente, como frestas na parede, batente ou atrás de outros móveis.

Escolha um método de prevenção adequado

Existem várias formas de tratamento e prevenção contra carrapatos, por exemplo: spot-ons, comprimidos, sprays e coleiras.

Alguns tratamentos matam os carrapatos; outros podem ser usados para prevenção, eliminando e matando-os. Os produtos agem de diferentes formas, então você pode discutir isso com seu médico veterinário para ver o que é mais indicado para o seu cão.

Alguns produtos, como medicamentos orais (comprimidos), são ativados na corrente sanguínea, então matam os carrapatos uma vez que eles comecem a se alimentar. Alguns produtos são tópicos (aplicados diretamente à pele), absorvidos pelo organismo e depois ficam ativos na corrente sanguínea. Outros se espalham pela pele e ficam ativos somente na superfície. Os produtos tópicos agem por contato, o que significa que os parasitas não precisam picar o animal para que o produto tenha o efeito desejado. Os parasitas morrem depois que entram em contato com o animal protegido com o produto. O benefício desse modo de ação não só reduz o risco das picadas, mas também reduz o risco de transmissão de doenças e alergias.