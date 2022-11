Câmara analisa denuncias sobre vereador Fábio Perez

O fato que foi aprovado para ir para à Comissão de Ética foi de acusações de um ex -servidor.

Também foram lidos os outros pareceres prévios sobre as outras denúncias ao legislador, disse Anilton Oliveira -presidente da Câmara.

O relato à ouvidoria, do que foi apreciado e passado à comissão de ética da Câmara, informa sobre a denuncia que versa: dentro do gabinete do referido vereador um de seus assistentes parlamentares destacou que ele se utilizava de seu cargo para solicitar valores indevidos ou que realize atividades das quais não seriam de sua obrigação como, por exemplo, pagar contas particulares do vereador e realizar recargas de celulares para seus familiares com rendimento próprio.

Sobre esse assunto ainda foi relatado, pelo ex-assessor que o vereador Fábio – Bocão teria comportamento homofóbico com ele em relação à conduta dentro da Casa, impondo que o colaborador de seu gabinete mudasse a forma de agir.

O próprio Vereador votou para que os fatos sejam analisados pela comissão de ética, para que ele possa se defender, informou um dos assessores do gabinete.