Câmara aprova doação de área do Município para construção do memorial Oswaldo Aranha

Na sessão ordinária desta quinta-feira, a Câmara aprovou projeto do Executivo que autoriza a doação de área de propriedade do Município para a construção do memorial Oswaldo Aranha.



Na discussão da matéria, os vereadores se manifestaram sobre o memorial. O vereador Anilton Oliveira disse que votaria a favor, mas quer a evolução do projeto. “Vamos renovando a doação da área mas não vemos nada em relação à execução do memorial. E também da necessidade de reparos em outros museus”, completou.



O vereador João Leivas disse entender a preocupação do vereador Anilton, mas que o projeto do memorial está no Plano Pluriuanual. Outra demanda, que é preocupação da secretária de Educação, Ângela Vieiro, a reforma do Centro Cultural de Alegrete, com recursos na ordem de R$ 700 mil. E com relação ao museu Oswaldo Aranha , informou o vereador João Leivas que o ex-prefeito Adão Faraco entrou em contato com a família de Oswaldo Aranha em busca de apoio. Já o vereador João Monteiro também disse que votaria favorável e igualmente cobrou ações mais efetivas nesse sentido, lembrando que os museus da cidade precisam de regularização. Quer mais planejamento e pensar a longo prazo. Sobre o memorial, o investimento é alto, mas se não der para fazer tudo de uma vez só, se faça por etapas, mas o importante é começar, dar sequência nas coisas, enfatizou.



Otimista, o vereador Ênio Bastos disse que o projeto vai sair do papel e que falta pouco para contar também com a ajuda financeira de Israel, nação que tem uma consideração muito grande pelo estadista alegretense cidadão do mundo, conforme pode testemunhar quando esteve naquele país. Também informou que há recursos para a recuperação do Museu Oswaldo Aranha. Precisamos valorizar a história de Oswaldo Aranha, finalizou.

O Projeto do Memorial



A área onde será construído o memorial localiza-se no Km 580 da BR 290 – Rodovia Oswaldo Aranha – na zona urbana de Alegrete, totalizando 68.536, 796 metros quadrados. O memorial, cujo projeto tem a assinatura de Oscar Neimayer, deverá constituir-se numa atração turística por sua localização estratégica já que nessa rodovia circulam ônibus de turistas argentinos, uruguaios e chilenos, constituindo-se em corrente econômica a ser explorada. Por outro lado, o Memorial desenvolverá programação cultural associada aos Centros de Tradições e aos Piquetes que muito destacam o Município e a Cidade no Estado e no País.