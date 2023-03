Festival da Linguiça destaca Alegrete que produz 500 toneladas do produto

A vocação do setor agropecuário coloca Alegrete em destaque na produção de carne e grãos que são a base da economia local.

Mais um setor que cresce e se notabiliza, estadualmente, é o da produção de linguiça campeira. O sucesso foi tanto que, em 2020, o Deputado Luis Marenco(PDT) criou uma Lei para tornar Alegrete a capital estadual da linguiça.

Neste dia 16, houve a divulgação oficial do evento em atividade no Sindicato Rural de Alegrete, com a presença dos promotores, parceiros e imprensa.

Luis Plastina Gomes – presidente do Sindicato Rural de Alegrete

E agora, em abril, de 14 a 16 será realizado o Festival Estadual da Linguiça no Parque Dr Lauro Dornelles. O evento encabeçado pela Prefeitura Municipal de Alegrete conta com parcerias que, juntas, organizam uma festa que vai mostrar a produção de agroindústrias locais.

O empresário Silvio Gediel, que representa a Allegro, falou que temos que mostrar nosso potencial ao país e logo a seguir ao mundo. “Vendemos linguiça para 30 cidades do RS e o produto já entrou em Santa Catarina e Paraná. São mais de 470 mil quilos produzidos por ano”- destacou.

O festival vai atingir um público diferente que não tem acesso e a quantidade de agroindústrias e outras empresas que confirmaram presença nos dá a garantia de ser um grande evento, atesta.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Caroline Figueiredo agradeceu as parcerias que farão o Festival que terá uma série de atividades e expositores. -Atualmente são 32 agroindústrias em Alegrete e cinco em implantação – disse.

Caroline Figueiredo Secretária de Desenvolvimento Econômico

É um setor que cresce muito e a linguiça campeira, lembrou Gabriel Xarão, será o carro chefe. O festival terá degustação e venda dos produtos, informou.

É quase que proibido enviar dados pessoais na web, diz Maidana no Dia Mundial do Consumidor

O prefeito Márcio Amaral falou que o evento tomou uma proporção que não esperavam. A idéia é promover este case de sucesso do Município, porque nossa força vem do agro. -Temos indústria sim, prova está aí com trabalho da produção de linguiça campeira consumida em vários locais do Estado e com potencial de expandir ainda mais.

– Nós e mais dois municípios temos selo que nos da garantia de produção e qualidade no Estado e cabe nós trabalharmos para avançarmos ainda mais, salienta.

Detentas ameaçam esfaquear mulher que deixou presídio

O acesso ao parque será livre, mas haverá scanner na entrada, e na portaria jovens da Ordem Demolay estarão recebendo um quilo de alimento que será revertido às famílias em vulnerabilidade.