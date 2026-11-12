Câmara de Alegrete homenageia UERGS pelos 25 anos de contribuição à educação pública

A homenagem reconheceu a importância da instituição para a educação pública, a formação profissional e o desenvolvimento social e regional, especialmente sua contribuição para a comunidade alegretense.

A solenidade foi conduzida pelo presidente em exercício do Legislativo, vereador Cléo Trindade, e contou com a presença do autor da homenagem, vereador João Monteiro, do vice-prefeito Luciano Belmonte e do diretor regional da UERGS, João Carlos Coelho Júnior. Também participaram o vereador Gilmar Martins, servidores, professores e ex-alunos da universidade.

Reconhecimento à trajetória e à contribuição da universidade

Autor da homenagem, o vereador João Monteiro relembrou sua própria trajetória junto à UERGS, onde inicialmente esteve na condição de estudante e, posteriormente, atuou como docente voluntário. Em seu pronunciamento, destacou a importância da universidade em sua formação pessoal e profissional, além das experiências construídas ao longo dessa caminhada.

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O parlamentar também manifestou gratidão aos professores, colegas e alunos com quem compartilhou sua trajetória acadêmica.

“Desejo uma longa vida, próspera e grata à UERGS. Minha gratidão aos meus professores, meus colegas, e muito especialmente, aos meus alunos que me fizeram entender adolescência de uma forma humanizada. Muito obrigado”, declarou.

O vereador Paulo Berquó também destacou o impacto da instituição na comunidade e a necessidade de valorizar o ensino público como instrumento de transformação social. Para ele, celebrar os 25 anos da universidade representa não apenas reconhecer sua história, mas também reafirmar o compromisso com sua continuidade e fortalecimento.

“Estamos reconhecendo uma iniciativa que impacta a vida de muitos. Celebrar os 25 anos da UERGS é assumir um compromisso com o futuro da instituição”, afirmou.

Representando a universidade, o diretor regional João Carlos Coelho Júnior abordou os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas ao longo da trajetória institucional. O docente agradeceu ao Legislativo Municipal pelo reconhecimento e ressaltou que a homenagem simboliza o trabalho coletivo de estudantes, professores, servidores e da comunidade que contribuíram para consolidar a presença da UERGS em Alegrete.

“O reconhecimento dessa Câmara Municipal também é um reconhecimento aos estudantes, servidores, professores e à comunidade que ajudaram a construir a nossa história. Viva a UERGS, viva a educação pública e viva Alegrete!”, enfatizou.

Uma história de compromisso com a educação pública

Criada em 2001, por meio da Lei Estadual nº 11.646, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul nasceu com a missão de promover a inclusão social, a formação profissional e o desenvolvimento das diferentes regiões do Estado.

Em Alegrete, a história da instituição teve início em 2002, com a oferta dos cursos de Pedagogia e Tecnologia Agropecuária – Sistemas de Produção. Desde então, a universidade ampliou sua atuação e consolidou sua presença no município. Em 2015, a unidade passou a funcionar em sede própria, fortalecendo sua estrutura e suas atividades acadêmicas.

Além do ensino, a UERGS desenvolve projetos de pesquisa e extensão, cursos de pós-graduação e ações de formação continuada, aproximando o conhecimento acadêmico das escolas e da comunidade.

Os números demonstram a contribuição da instituição para a educação local. Ao longo de sua trajetória em Alegrete, a universidade participou da formação de aproximadamente 310 profissionais em cursos de graduação e de 85 especialistas em cursos de pós-graduação. Atualmente, a unidade conta com cerca de 60 estudantes matriculados no curso de Pedagogia.

Homenagem que valoriza o futuro

A Sessão Solene marcou um momento de reconhecimento à história construída pela UERGS e às pessoas que fizeram e continuam fazendo parte dessa trajetória. Ao longo de 25 anos, a universidade se tornou um importante espaço de formação, produção de conhecimento e oportunidades para a população gaúcha.

Em Alegrete, sua presença representa uma contribuição significativa para a educação pública e para o desenvolvimento do município, reafirmando a importância de instituições de ensino superior comprometidas com a transformação social e com o acesso democrático ao conhecimento.

Fotos e Fonte: Imprensa/CMA